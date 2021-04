Vuelve “La reina del flow” en su segunda temporada

La producción de Sony para Caracol Televisión regresa con una historia que estará enmarcada en el renacer de Yeimy Montoya como artista; y la transformación de “Charly Flow” quien paga su condena en la prisión y se muestra arrepentido por el daño que les hizo a muchas personas que quería, entre ellas Yeimy.

Después del gran éxito de la primera temporada, regresa esta noche a las 9:00 p. m. después de “Desafío The Box”, “La reina del flow 2″, la serie ganadora de un premio Emmy Internacional, producida por Sony Pictures Television para Caracol Televisión que en esta oportunidad estará enmarcada por la tensión, el misterio, la pasión y el flow.

La historia mostrará cómo Yeimy Montoya, quien después de vivir un gran momento creativo y personal, demostrando el rol tan importante que desempeña la mujer en este universo musical, se da una oportunidad en el amor junto a “Juancho” su amigo de la juventud y con quien ahora formará una familia. Su felicidad se verá opacada tras recibir mensajes amenazantes que la desestabilizarán emocionalmente. La culpa por todo lo que hizo en su recorrido de venganza hacia Charly Flow le hace pensar que las amenazas vienen de él, pero Charly insiste en haberse transformado y en sentir nostalgia de lo que alguna vez tuvo con ella mientras continúa en la cárcel pagando su condena.

Yeimy, quien siempre se ha caracterizado por su fuerza y por el amor que le entrega a su familia, decide enfrentar a “Charly” que le jura no tener nada que ver con esas amenazas y le promete haber cambiado, pero ella no le cree nada. Ayudado por su abogada, Charly sale de la cárcel sin haber completado la condena. El artista, conocido en el mundo musical como “Charly flow”, descubre que hay alguien con razones de peso para acabar con Yeimy y que este misterioso personaje no descansará hasta verla destruida. “Charly”, enamorado de Yeimy, se resiste a ser el de antes, pero las amenazas contra Ligia, su madre; Erik y Vanesa, sus hijos, lo obligan a obedecer al siniestro personaje que persigue a la productora musical.

“Juancho” y Yeimy, además, deben afrontar la crisis que padece, Surround vibes, su disquera, ya que Gray shark, la disquera de Mike Rivera, les compite directamente firmando con “Charly” y, como si fuera poco, se lleva a algunos de sus principales talentos. La obsesión de Yeimy por “Charly”, pone en aprietos la relación con “Juancho” quien también debe enfrentar a Catalina, la madre de su hijo, quien regresa decidida a quedarse con la custodia del niño, mientras que Yeimy se llena de motivos para seguir siendo La reina del flow.

En esta segunda entrega, la producción general está a cargo de Andrés Biermann quien afirmó que producir “La reina del flow 2″, proyecto ganador de un premio Emmy Internacional, fue un gran reto, no solo por las expectativas del público, sino por lo que implicó grabar en época de pandemia:

“Desde el comienzo nos propusimos hacer un producto con grandes exigencias técnicas y de producción, en el que se sintiera una fuerte evolución de sus personajes y sus look y que además, marcará tendencia musicalmente. Llegó la pandemia y el reto se volvió aún mayor, teníamos que cumplir con lo propuesto, pero además cuidar a nuestro talento y al equipo. Afortunadamente puedo decir, con la satisfacción del deber cumplido, que gracias al esfuerzo y a la disciplina de un gran equipo y unos actores que se pusieron la 10, terminamos sin mayores contratiempos y con la emoción a tope de haber logrado lo propuesto”.

Por otro lado, Biermann enfatizó en que esta temporada trae muchas sorpresas musicales en las que participarán artistas de talla mundial que moverán todas las fibras:

“Trabajamos arduamente con Nicolás Uribe, director Musical, para descubrir el tono que le queríamos dar a las canciones de esta temporada y compartimos experiencias con los más grandes productores musicales de reguetón en Colombia. Hicimos una investigación previa de la evolución del género para ver por qué Colombia estaba marcando el paso a nivel mundial con las fusiones con otros géneros como el Hip Hop y el Trap, y Nicolás Uribe y Sebastián Luengas, encargados de la dirección musical y música original de la serie, crearon unas piezas musicales increíbles para cada personaje. Son más de 30 canciones que estoy seguro se convertirán en un hit a nivel mundial”.

“La reina del flow 2″ es protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, con un elenco de primera entre los que se encuentran Mariana Gómez, Juan Manuel Restrepo, Luna Baxter, Adriana Arango, Marcelo Dos Santos, Erik Joel Rodríguez, entre otros.

La música ha sido la gran protagonista de esta serie y en esta oportunidad cada unos de los actores que interpretan canciones le ha tocado una preparación extra. En el caso de Juan Manuel Restrepo asegura que “los artistas les toca estar renovándose de manera constante y en esta nueva temporada vamos a ver cómo el personaje del Pez Koi encuentra una nueva inspiración.”

“En esta segunda temporada nos vamos a encontrar con unos ritmos impresionantes que seguro tienen la marca y la firma de “La reina del flow” y la música será extremadamente pegajosa, además cada uno tendrá una canción. Tuvimos la oportunidad de contar con Manuel Turizo y vienen muchas sorpresas más”.

La actriz Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimy Montoya, cuenta las razones por las que el público no se puede perder este gran proyecto: “Es una historia que no se concluyó en su primera temporada, además, todos están esperándola desde hace mucho tiempo. En esta oportunidad viene cargada de más música con una trama en la que la vida de Yeimy y los demás personajes se tiende a enredar. Tiene un elenco renovado. Es una historia que espero les guste y los lleve por este universo tan maravilloso que es La reina del flow”.

Para Carlos Torres, quien le da vida a “Charly” Cruz, este proyecto estuvo lleno de muchas emociones y experiencias: “Fue muy emocionante retomar, volver a encontrarse con los amigos y poder seguir conociendo estos personajes. Igualmente, enfrentarnos a esta pandemia a nivel mundial, nos hizo grabar a otro ritmo y gracias a Dios logramos salir invictos y terminarla de la mejor manera. Es un proyecto maravilloso que viene con grandes cosas, con nuevas historias… cada personaje da un giro impresionante. Esta temporada llega recargada de música, de moda… sin duda alguna La reina del flow 2 llega recargada”.

Por su parte, Andrés Sandoval, actor que interpreta a “Juancho”, dice sentirse muy contento pues es un proyecto que deja muchas enseñanzas: “Mi personaje es un guerrero incansable del amor, fiel a sus convicciones y sentimientos, este personaje busca dejar muchas enseñanzas a los niños y a los jóvenes. “Juancho” tiene un valor agregado en esta segunda temporada y es que deja atrás un poco la parte técnica como productor y realizador musical para convertirse en artista. Mi personaje interpreta un tema musical, escrito, compuesto y cantado por él, pero en esta oportunidad no se tuvo que contratar a ningún cantante, la voz la pude interpretar yo como Andrés Sandoval y donársela a “Juancho”.

