The Walking Dead: Cinco teorías sobre el enigmático helicóptero

CulturaOcio/Europa Press

La octava temporada de The Walking Dead no está defraudando a los fans, que capítulo tras capítulo están siguiendo el enfrentamiento entre los aliados de Rick y los Salvadores. El último capítulo emitido no sólo ha mostrado el lado más humano de Negan, sino que ha incluido un detalle que no ha dejado a nadie indiferente: un helicóptero sobrevuela Alexandria.

Al final del capítulo 8x05, titulado 'The Big Scary U', Rick mira hacia el cielo y descubre que hay un helicóptero encima de ellos. Esta secuencia ha llamado la atención de los seguidores de la ficción zombi, que ya alertaron de la presencia de un vehículo volador en un vídeo del final de la séptima temporada en lo que parecía ser un error de producción.

Habrá que esperar a los próximos capítulos para descubrir qué implica este helicóptero para los supervivientes del apocalipsis zombi. A continuación exponemos las teorías que explican la presencia de este objeto volador en plena Gran Guerra.

1. RICK TIENE ALUCIONACIONES

Una de las hipótesis que suenan con más fuerza es que Rick tenga alucinaciones y crear ver cosas que no existen. El personaje de Andrew Lincoln ya tuvo visiones anteriormente, como cuando creyó ver a su difunta esposa Lori o cuando creía que sus antiguos amigos le llamaban por teléfono. Asimismo, podría tratarse de un guiño al comienzo de la serie, cuando Rick descubrió que la ciudad de Atlanta estaba arrasada y divisó un helicóptero en el horizonte.

2. EL AVIÓN PERTENECE A LOS SALVADORES

Si el gran villano de la serie al que interpreta Jeffrey Dean Morgan es capaz de conseguir comida, agua caliente y electricidad, ¿por qué no iba a poseer un vehículo para viajar con sus secuaces? Además, en al comienzo del 8x05, Simon dice que si no se hacen con el control de Hilltop podrían "coger un avión en el lugar y matarlos a todos".

3. EL CROSSOVER CON FEAR THE WALKING DEAD

Los creadores de la ficción zombi ya anunciaron que tienen previsto realizar un crossover entre The Walking Dead y su spin-off Fear The Walking Dead. En la precuela del apocalipsis zombi los protagonistas emplean un helicóptero. Además, se confirmó que Madison (Kim Dickens) está emparentada con uno de los protagonistas de la serie original. ¿Habrá emprendido un viaje en busca de su pariente?

4. UNA HISTORIA TOTALMENTE NUEVA

En el cómic de The Walking Dead publicado en enero, se adelantó una nueva línea narrativa llamada New World Order en la que un grupo de soldados denomiando The Commonwealth, que tienen una gran cantidad de recursos y tratan de hacerse con el control de la humanidad. Estos nuevos personajes podrían ser los dueños del vehículo.

5. EL REGRESO DE HEATH

Heath apareció por última vez al comienzo de la séptima temporada, perdido en el bosque. El propio actor Corey Hakwins alimentó los rumores sobre el regreso de su personaje, que no estaba satisfecho con el liderazgo de Rick, por lo que podría tratar de crear un nuevo grupo. Además, el showrunner Scott Gimple aseguró que todavía "no hemos visto todo de Heath".