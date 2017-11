"The Walking Dead": este personaje protagonizará el crossover con "Fear The Walking Dead"

CulturaOcio/Europa Press

Desde que Robert Kirkman y el showrunner Scott Gimple desvelaran en la Comic Con de Nueva York que habría un crossover entre "The Walking Dead" y "Fear The Walking Dead", los fans de las ficciones zombi han elaborado teorías sobre quién sería su protagonista. La espera llegó a su fin, y Gimple anunció qué personaje dará el salto a la precuela.

#AlertaDeSpoilers



Este domingo, después del capítulo 8x06 "The King, the Widow and Rick" (El Rey, la viuda y Rick), durante el programa "Talking Dead" el presentador Chris Hardwick anunció que Morgan es el personaje que aparecerá en la serie hermana de "The Walking Dead". Lennie James, el actor que da vida al primer superviviente que Rick encontró al despertarse del coma, confesó en el programa que estaba "sorprendido" de ser el único en cambiar de serie.

Tal como indicaba el comunicado oficial que leyó Hardwick, Morgan abandonará la serie original al final de la octava temporada para unirse a la cuarta tanda de capítulos de "Fear The Walking Dead".

"Aunque Morgan va a salir en Fear, ha dejado una gran historia en The Walking Dead", afirmaba Scott Gimple en el comunicado.

"El arco narrativo de Morgan en la octava temporada lo posiciona para la historia en Fear. Era importante ver el mundo y los personajes de Fear a través de unos ojos familiares", añadió. De esta forma, Lennie James se une este lunes al rodaje de la precuela de "The Walking Dead" que está teniendo lugar en Austin (Texas).

La noticia no sólo ha sorprendido al actor británico, sino también a los fans de la ficción zombi, que estaban convencidos de que el fallecido Abraham (Michael Cudlitz) iba a regresar a la pequeña pantalla en "Fear The Walking Dead", ya que sus orígenes estaban en Houston, ciudad a la que se trasladan John (Ray McKinnon) y Alicia (Alycia Debnam-Carey) al final de la tercera temporada de Fear.

La cuarta temporada de "Fear The Walking Dead" llegará en 2018 y estará protagonizada por Kim Dickens, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey, Elizabeth Rodríguez, Lorenzo James Henrie, Rubén Blades, Colman Domingo, Michelle Ang, Danay García, Daniel Sharman, Sam Underwood, Dayton Callie y Lisandra Tena.