"The Walking Dead" revela este domingo el personaje que protagoniza el crossover con "Fear TWD"

CulturaOcio/Europa Press

Robert Kirkman dejó en ascuas a todo el fandom de “The Walking Dead” cuando anunció en la Comic Con de Nueva York, que un personaje se cruzaría entre la serie y su trama paralela “Fear the Walking Dead”. Sin embargo, el creador de la franquicia no reveló más detalles, pues no será hasta el domingo y durante el programa de AMC presentado por Chris Hardwick, “Talking Dead”, que se haga público el nombre. (Leer The Walking Dead: Cinco teorías sobre el enigmático helicóptero).

(Atención: esta noticia contiene spoilers)

Desde que la conocida serie de zombis anunciara su precuela, ha existido la petición por parte de la audiencia de que hubiese algún cruce entre sus tramas. Ahora, la teoría más recurrente en cuanto a quién podría ser el personaje escogido para ello, es la que apunta a Abraham, el superviviente interpretado por Michael Cudlitz.



Si bien es cierto que Abraham no tuvo un final muy agradable en la temporada 7, "Fear the Walking Dead" se lleva a cabo en un momento temporal diferente, previo a la trama de la serie principal, pero posterior a la aparición de la epidemia. Esto daría sentido a la teoría, ya que el personaje seguiría vivo durante su cuarta temporada.

Poco después de que se presentara al personaje de Abraham en “The Walking Dead”, éste reveló a sus compañeros que vivía junto a su familia en Texas en el momento en que comenzó la epidemia. Esto le situaría, además, muy cerca de los protagonistas de la serie paralela, que pronto partirán de México dirección norte.



“Fear the Walking Dead” estrenará su cuarta temporada en 2018, y estará protagonizada por Kim Dickens, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey, Elizabeth Rodríguez, Lorenzo James Henrie, Rubén Blades, Colman Domingo, Michelle Ang, Danay García, Daniel Sharman, Sam Underwood, Dayton Callie y Lisandra Tena.