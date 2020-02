"WandaVision": ¿Y si Bruja Escarlata creó la realidad alternativa?

CulturaOcio - Europa Press

El tráiler de la serie sugiere que Wanda Maximoff pasará por numerosas líneas temporales, pero una nueva teoría fan apunta que la protagonista no tiene control sobre las diferentes realidades que aparecerán en la historia.

WandaVision llegará a finales de este año a Disney + y resolverá muchas de las incógnitas en torno al personaje de Elizabeth Olsen. El tráiler de la serie sugiere que la Bruja Escarlata pasará por numerosas líneas temporales, pero una nueva teoría fan apunta que la protagonista no tiene control sobre las diferentes realidades que aparecerán en la historia.

Wanda perdió a su hermano, Pietro, en Vengadores: La era de Ultrón y después de vivir un romance con Visión, también lo perdió en Infinity War. El poco tiempo de pantalla que tuvo la Bruja Escarlata en Endgame mostró su tristeza ante tales acontecimientos, dejándola al borde del colapso.

(Lea: "WandaVision" y "The Falcon and The Winter Soldier" tienen fecha de estreno en Disney+)

En los cómics sus problemas mentales tienen mucho más que ver con la pérdida de sus hijos que con la pérdida de Visión. De hecho, durante Avengers Disassembled, Visión estaba vivo hasta que la propia Wanda lo mató. Su colapso la llevó a desmantelar la realidad y crear una nueva dimensión, pero en el Universo Cinematográfico Marvel, el personaje no solo no tiene hijos, sino que ni siquiera tiene los mismos poderes.

Si bien los fans del cómic lo dan por sentado, los seguidores de las películas podrían estar confundidos ante la idea de que la Bruja Escarlata pueda alterar la realidad. Sus habilidades en el cine hasta ahora solo incluían la alteración de la mente y la telequinesis, y su origen se basaba en la Gema de la Mente. De hecho, fue la conexión de Wanda con la Gema de la Mente, alojada en la frente de Visión, lo que sirvió como la primera conexión entre los dos y ahí radica lo que podría ser la verdadera explicación. Es por eso por lo que la teoría apunta a que es Visión quien está detrás de la alteración de la realidad y no la Bruja Escarlata. (Lea: Primeras imágenes oficiales de “Wandavision” y “The Falcon and the Winter Soldier”)

Sabiendo que los fans consultan el material original para alimentar sus especulaciones y teorías, entonces Marvel habría cambiado esta parte de la trama para sorprender al público. La conclusión de los seguidores es que, en las películas, así como en WandaVision, el personaje de Paul Bettany tendrá tanto poder para escribir la trama como Wanda.