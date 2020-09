“We are who we are”: primer amor e identidad en esta serie de Luca Guadagnino

HBO lanza el tráiler de esta producción dirigida por el nominado al Óscar por “Call me by your name”.

Amistad, primer amor e identidad son los temas que el director Luca Guadagnino explora en “We are who we are”, la serie que estrenará el 14 de septiembre 2020 en HBO.

Esta historia, que podría suceder en cualquier lugar del mundo, sucede en una pequeña porción de América en Italia, donde se vive la euforia y angustia típica de la adolescencia.

Guadagnino, nominado al Óscar en 2018 por el largometraje “Call me by your name”, cuenta en esta serie con el protagonismo de a Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier y Sebastiano Pigazzi.

Jack Dylan Grazer interpreta a Fraser, un joven tímido e introvertido de catorce años que se muda de Nueva York a una base militar en Véneto con sus madres, Sarah (Chloë Sevigny) y Maggie (Alice Braga), ambas en el ejército de EE. UU. Allí conoce a Caitlin, que ha vivido con su familia en la base durante varios años y habla italiano.

Caitlin es el eje central de su grupo de amigos, que incluye a Britney (Francesca Scorsese), una joven sexualmente desinhibida; Craig (Corey Knight), un soldado de unos veinte años; Sam (Ben Taylor), el novio posesivo de Caitlin y el hermano menor de Craig; Enrico (Sebastiano Pigazzi), un chico de 18 años de Veneto; y Valentina (Beatrice Barichella), una joven italiana.

“We are who we are” cuenta con ocho capítulos y con la producción de Lorenzo Mieli para The Apartment y Mario Gianani para Wildside.