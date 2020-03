"Westworld": ¿El personaje de Aaron Paul es un robot?

CulturaOcio - Europa Press

Esta noticia contiene spoilers. Las dos primeras temporadas de Westworld se ocuparon y preocuparon de explicar cómo funcionan los parques temáticos y cómo los androides que las pueblan fueron capaces de cobrar conciencia propia de su existencia. Pero el episodio 3x01 mostró cómo se desarrolla esta sociedad futura, y lo hizo a través del personaje de Aaron Paul, Caleb, un veterano militar que sufre de estrés post traumático y que, ahora que no está en activo, trabaja como constructor en una sociedad que sólo favorece a unos pocos privilegiados. (Lea: Cinco claves para entender la tercera temporada de "Westworld").

Para intentar ganar un poco más de dinero y ayudar a su madre enferma, Caleb perpetra algunos delitos a pequeña escala convirtiéndose en un criminal de poca monta. El personaje de Paul, un hombre con un extremo sufrimiento interno, vive totalmente al margen de una sociedad cruel. Al final del episodio, Caleb se encuentra con Dolores y surge un vínculo especial entre humano y androide que podría revelar un gran secreto.

Cuando se presenta en la serie a Caleb, se hace a través de su vida cotidiana. El personaje se despierta, va a trabajar y, si puede, trata de conseguir otro trabajo más cualificado que le ayude a pagar las facturas y el costoso tratamiento médico de su madre. Además, en su tiempo libre inicia sesión en RICO, la aplicación que permite a los usuarios realizar todo tipo de delitos para ganar puntos y dinero. Cuando termina su jornada, comienza un nuevo día y la historia se repite, un bucle de rutina, infelicidad y explotación en el que está atrapado del mismo modo que los anfitriones retoman su papel cuando los parques reabren sus puertas.

La influencia de Blade Runner

Con esto la serie quiere dejar claro que no existe gran diferencia entre las máquinas y los humanos que no pertenecen a la clase alta... ¿O tal vez el propio Caleb es un anfitrión? El capítulo parece dar algunas pistas que respaldan esta teoría. Por ejemplo, cuando Caleb va a visitar a su madre al hospital, la besa antes de irse, y la respuesta de ella es "tú no eres mi hijo". (Además: "Westworld 3" se desarrollará en "un nuevo mundo")

La madre de Caleb sufre una enfermedad mental, y no reconocer a su hijo puede ser uno de los síntomas de la misma. O puede que su deterioro mental le haya dado una especie de claridad que le permite reconocer que, efectivamente, Caleb no es su hijo en absoluto. Y la trama se complica más adelante cuando Caleb afirma ante uno de los esbirros de la organización criminal que le ha contratado como mensajero en algo ilegal que "no es la primera vez que recibe un tiro en la cabeza".

Por supuesto esto se puede interpretar como que el joven ha sobrevivido a un disparo en la cabeza en la guerra, pero parece poco probable, por no decir imposible ya que no tiene ningún tipo de cicatriz. La única forma de sobrevivir a una herida así sería no siendo humano, es decir, siendo un androide que lleva dentro la conciencia de un humano, como algunos de los anfitriones de Westworld.

Además, Caleb está inmerso en lo que se denomina el programa, algo que parece ser una terapia del gobierno para militares en el marco de la que mantiene largas conversaciones telefónicas con Francis, el que era su amigo en el frente... pero que en realidad está muerto, tal y como se revela en el tramo final del episodio. ¿El tampoco regresó? ¿Solo volvió su conciencia?

Para terminar, parece que la tercera temporada de Westworld está imitando bastante a Blade Runner tanto en su estética como en su planteamiento. Y toda la trama de la película giraba en torno a si Deckard (Harrison Ford) era en realidad humano o replicante. ¿Será la verdadera identidad de Caleb el gran giro de los nuevos episodios? Habrá que esperar para averiguarlo.