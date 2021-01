Wilmer Valderrama, tras el empoderamiento de los latinos

El actor de origen venezolano ha hecho una carrera sólida en el cine y la televisión de Estados Unidos. Sus participaciones en “That’ 70s Show”, “Grey’s Anatomy” y “NCIS”, entre otras producciones, lo han convertido en una figura de la industria del entretenimiento.

Wilmer Valderrama ha hecho que su ancestro latino sea un elemento diferenciador en la industria del entretenimiento de Estados Unidos. A finales del siglo pasado, empezó a figurar en la pantalla chica y a tener algunas apariciones en el cine, y desde entonces exhibió algo que los actores estadounidenses no podían compartir de manera certera con la audiencia.

Valderrama asumió ese aspecto diferencial —pasión desbordada por el oficio y por seguir aprendiendo de él— desde sus primeras interpretaciones. Al comienzo, se divertía sin tener noción de la responsabilidad que implicaba representar a una comunidad. Después, ya con plena convicción, asumió su origen y empezó a hacerlo brillar en producciones exitosas como That ‘70s Show, Grey’s Anatomy y NCIS, entre otras.

Wilmer Valderrama conversó con El Espectador sobre su camino como latino en Estados Unidos y contó detalles sobre la temporada 18 de NCIS, que se estrena este miércoles en la televisión latinoamericana.

¿Qué piensa sobre el impacto que tienen los actores latinos en las producciones de Estados Unidos?

Cuando estaba iniciando mi carrera estaba simplemente intentando conseguir trabajo, estaba haciendo lo que me gustaba. Y lo estaba haciendo en un momento en el que no había muchos de nosotros como latinos en televisión. No había muchas historias sobre inmigrantes en la televisión estadounidense, entonces de 1996 a 1998 yo era uno de los pocos actores latinos en la cadena FOX, contando todos los programas, desde Los Archivos X hasta Los Simpson. En aquel tiempo no había latinos en personajes principales; entonces, creo que me puso en una posición de divertirme, liderar y crear personajes que fueran queridos por todas las culturas.

Desde entonces, ¿cómo ha cambiado la percepción del trabajo actoral de los latinos en la televisión estadounidense?

Es que pasaron los años y empecé a reflexionar sobre cuántos hermanos y hermanas de la comunidad latina estaban mirando algunos de mis logros y mi trabajo y eso me hizo parar y hacerme dar cuenta de que tenía una responsabilidad mayor al decir no a los proyectos que no nos representaran; entonces, desde finales del siglo pasado únicamente acepto las propuestas que realmente nos abordan con respeto y orgullo como comunidad. En los últimos 22 o 25 años de mi carrera he sido muy bendecido y le agradezco a Diosito todo el tiempo, porque he podido conservar mi integridad como intérprete, como hombre y como latino.

¿Ahora cómo se siente al saber que representa a una buena parte del talento latino que participa en producciones anglo?

Es emocionante, es hermoso y estoy orgulloso de mi labor hasta ahora. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que hemos hecho mucho y ahora estamos dedicados no solo describir a nuestra comunidad sino también a empoderar a esas voces nuestras tan ricas, a contar sus historias a cualquier nivel que puedan, sin importar si se trata de Game of Thrones o una comedia. Creo que es importante empoderar ahora, no solo es el trabajo de una semana, no es solo una película o un programa de televisión, es todo lo demás, cómo puedes empoderar a jóvenes escritores, a jóvenes productores, a directores y, por supuesto, actores. Se trata es de que haya un sistema igualitario en la industria de Hollywood, que pueda ser influenciado por muchas de las caras de nuestra comunidad latina.

¿Cuál ha sido su contribución como latino a la serie “NCIS”?

Con relación a NCIS, la chilena Coté de Pablo es una latina trayéndonos orgullo a esta serie y fue interesante ver que su personaje fuera una latina muy ruda. Como actores, también queremos interpretar cualquier etnia que podamos, queremos expandir nuestras interpretaciones, pero, como se trató del primer personaje latino en NCIS, fue un gran hecho para CBS, considerando que es su programa número uno. Ahora me siento afortunado de que confíen en mí para participar en el elenco principal, en el nivel en el que estamos actualmente; ha sido un privilegio. Sé, de hecho, y no quiero hacer mucho spoiler, que habrá algunos personajes latinos que engrosarán la historia, específicamente muy conectados con Nicholas (Nick) Torres, mi rol en esta serie.

Con tantos protocolos de bioseguridad, ¿el trabajo actoral cambió de forma radical?

Ahora la canción es diferente... y el baile también. Es interesante porque debemos tener la mascarilla y el protector facial durante todo el tiempo, pero en el momento que se dice: “Acción”, nos lo quitamos, hacemos la toma por tres minutos y nos lo ponemos de nuevo para regresar a un espacio en el que estamos separados dos metros de cada uno. Tenemos filtros, tenemos como treinta diferentes protocolos que debemos seguir para poder hacer solo un episodio. No nos estamos desempeñando como cualquier industria. Se debe invertir mucho capital para asegurarse de que tenemos lo que necesitamos, pero también debemos ser cuidadosos, cuidar a nuestro elenco, a nuestro equipo. Por eso nos hacen pruebas de COVID-19 aproximadamente tres veces en la semana.

Está cerca de llegar al capítulo número cien en “NCIS”. ¿Por cuál personaje siente que lo reconocen más: por Nick Torres en “NCIS”, por Fez en “That ‘70s Show” o por Kyle Díaz en “Grey’s Anatomy”?

Diría que es bastante equitativo, si estoy en la calle y me encuentro a diez personas, diría que dos o tres de ellas me reconocerían como Fez; tal vez tres me reconocerían como Nick Torres y el resto se podrían repartir entre Handy Manny, Grey’s Anatomy y Minority Report. Sin embargo, es realmente bello ver que creaste personajes que se conectaron con las personas y que no importa cuántos años pasen, las personas aún pueden recordar esas actuaciones y eso es maravilloso para un artista.