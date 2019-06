“Years & Years”: lo que pasa cuando votan los tontos

Lilian Contreras Fajardo / @ProhibidodeLili

“Years & Years” es creada por Russell T. Davies, responsable de otras series británicas como “Doctor Who”, “A Very English Scandal” y “Queer as Folk”. Cortesía

“Propongo que, para votar, todo ciudadano británico debe hacer un examen de CI”, dice Vivienne Rook, el personaje de Emma Thompson en la nueva serie “Years & Years”. Rook es una política que no tiene pelos en la lengua, que supuestamente está motivada por el bien común, pero lo que realmente quiere es poder. Ella representa a todos aquellos políticos fanfarrones que dicen cualquier cosa con tal de mostrarse como un salvador, y la solicitud de un examen de inteligencia no cae del todo mal… pues el fin del mundo está cerca debido a la pelea entre Estados Unidos y China, un enfrentamiento en el que, en la trama, ya alguien disparó el primer misil. (Le puede interesar: "Westworld" presenta tráiler de tercera temporada, la cual llegará en 2020).

“Interpreto a una política independiente que dice lo que piensa y se vuelve increíblemente popular dada esa franqueza. Al comienzo, muchos miembros de la familia Lyons creen que ella es genial. Piensan que hay decencia y humanidad en ella, mientras que en realidad lo que hay es deseo por poder. Claramente, ella no tiene ninguna fibra moral. Es aterrador”, dice la actriz.

“Years & Years” es un drama que muchos califican erróneamente como comedia, pues el tono irónico, satírico y desquiciado del guion, tan característico de las producciones británicas, hace pensar que todo se desarrolla en un mundo irreal. Pero Russell T. Davies, quien durante una década trabajó en cómo llevar a cabo este proyecto, decidió lanzarlo este 2019 porque “en los últimos años el propio mundo parece haber estado hirviendo más rápido, más caliente y más salvaje que nunca. La época actual parece febril: somos más políticos, o nos burlamos más de la política que nunca”.

Los Lyons son la familia base del guion escrito por T. Davies, responsable de otras series británicas como “Doctor Who”, “A Very English Scandal” y “Queer as Folk”. Ellos representan el núcleo familiar promedio de Manchester, pero el televidente pronto se dará cuenta que sus experiencias a lo largo de 15 años están conformadas por disrupciones políticas y económicas, e innovaciones tecnológicas que permiten con soñar con guardar todo el conocimiento del cerebro en la nube.

“En su corazón la serie es un drama familiar. Creo que la gente empatizará con los personajes. Queremos verlos enamorarse y desenamorarse, ver a padres e hijos sobrevivir a las vicisitudes, ver amistades a lo largo de décadas. La gente puede hablar sobre política en ‘Years and Years’, pero son las personas que te harán ver la serie”, sostiene el realizador.

Pero no hablar de política con este drama es casi imposible, pues el primer capítulo sitúa al televidente en días de la reelección de Donald Trump, en la crisis política mundial por la energía nuclear, en la construcción de islas artificiales, en el Brexit, en días en los que se persiguen ciertos grupos como la comunidad LGTBI… en decisiones tomadas por políticos que llegaron al poder gracias al voto del pueblo; justo lo que Rook usa a su favor para crear un nuevo partido en el que aspira que la siga gente ‘inteligente’.

La tecnología juega otro papel importante en esta serie que se lanza este viernes 28 de junio llega a Latinoamérica por HBO. En Estados Unidos y Reino Unido, donde ya emitió algunos de sus seis episodios (o ya finalizó), ha sido comparada con la exitosa “Black Mirror”, pues algunos de sus personajes están tan aficionados a la idea de un mundo mejor donde se pueda ser transhumano o donde se pueda tener relaciones sexuales con un robot. (Puede leer también: La apuesta de HBO para 2019: no todo puede ser “Game of Thrones”).

“Mi tecnología favorita ya existe y es WhatsApp, en especial los grupos. Esta plataforma está transformando a la familia delante de nuestros ojos. La tecnología nos ha hecho más cercanos y lo he demostrado con la familia Lyons. Ellos son un grupo extraordinariamente unido ya que hablan todo el tiempo entre ellos, y yo lo he dramatizado”, dice Davis.

Así que mientras los Lyons deben aprender a vivir entre las ideas de Vivienne Rook, los cambios en la política y en la naturaleza de Gran Bretaña y el avance tecnológico, el televidente será testigo de cómo cada integrante se adapta al futuro o al fin del mundo.

Por un lado, está Muriel Lyons, la matriarca interpretada por Anne Reid, quien transita en la ansiedad por lo desconocido. Por otro está Daniel (Russel Tovey), quien todo le parece aterrador. La esperanza está representada en Celeste Bisme-Lyons, la esposa de Stephen -hermano de Daniel. T’Nia Miller, la actriz que la encarna, espera que la audiencia tenga esperanza “porque nos sostiene el espejo de hacia dónde nos dirigimos y en qué medida nos hemos alejado de nuestros vecinos y nuestra comunidad. Si pudiéramos dar un paso atrás y pensar: ‘Si solo tuviera un poco más de consideración y mirara 360 grados, en lugar de tener esa visión de túnel, entonces tendríamos tiempo para cambiar las cosas’”.

Entre cambio y cambio y a lo largo de los 15 años en los que se desarrolla la serie, los personajes se comunican por diversas plataformas tecnológicas, aunque también sacan tiempo para verse personalmente y comentar la política mundial, conversaciones que muchas veces los lleva a discutir.

“Estás viendo un drama doméstico sobre una familia de Manchester y simplemente se trata de lo que está sucediendo en el mundo. Esperas que la audiencia se conecte con todos ellos y quiera estar con ellos”, sentencia Tovey.