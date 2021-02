Zack Snyder presenta al Joker de Jared Leto en “Liga de la Justicia”

El director comparte dos imágenes en las que presenta su visión del villano que, por fin, puede introducir en su interpretación del universo DC Comics.

Zack Snyder presenta al Joker (Guasón) de Jared Leto en “Justice League” (Liga de la Justicia). Días después de haber publicado en sus redes sociales una imagen borrosa en la que se ve el personaje, el director le ofreció a Vanity Fair fotos en las que se ve perfectamente el villano.

“¿Qué será del profeta del caos en un mundo que ya se ha derrumbado?”, comienza el reportaje del medio estadounidense en el que el realizador explica que, aunque el Guasón no formó parte de la película que lanzó en 2017, decidió darle una oportunidad en la historia que prepara para HBO Max porque “El Joker es realmente lo único en lo que pensé en retrospectiva (…) siempre fue mi intención traer a Joker a ese mundo”.

Zack Snyder dice que, en la saga cinematográfica que adelantaba con Warner Bros. esperaba crear, en el momento adecuado, un enfrentamiento entre el villano y Batman, pero una discusión con el estudio cinematográfico dañó sus planes, hasta ahora.

Cuando los responsables de HBO Max, la plataforma digital que reúne el contenido tanto de Warner como de HBO, le dieron la oportunidad de retomar el proyecto de DC Comics, Zack Snyder decidió pensar su propio villano, darle su propia personalidad, a pesar de que Jared Leto ya encarnó el personaje en la película “Suicide Squad” (Escuadrón Suicida).

El nuevo y esperado montaje de “Justice League” (2017) no se podrá ver por el momento en Latinoamérica, pues la plataforma HBO Max no está disponible en la región y la que está activa, HBO GO, sólo tiene el contenido de HBO (no cuenta con lo de Warner).

Muy pocos proyectos de Hollywood en los últimos años han dado más vueltas y quebraderos de cabeza que el retorcido culebrón de “Liga de la Justicia”, una película que protagonizaron Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher.

La última polémica respecto a este proyecto llegó en julio cuando Ray Fisher, el actor que interpretó a Cyborg, acusó a Whedon de haber tenido un comportamiento “abusivo” y “completamente inaceptable” durante el rodaje.

Zack Snyder, que había dirigido las no muy exitosas “Man of Steel” (2013) y “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), figuraba también como el realizador de “Liga de la Justicia”, cinta que reuniría a todos los superhéroes de las películas de DC Comics en un intento por crear un universo entrelazado de filmes como hace su rival Marvel.

Sin embargo, el realizador, que era el gran cerebro detrás de las adaptaciones cinematográficas de DC Comics, se retiró en la última fase de producción de “Liga de la Justicia” debido al suicidio de su hija Autumn.

También se apartó de la cinta Deborah Snyder, esposa de Snyder y colaboradora habitual como productora en los proyectos de su esposo.

Joss Whedon (“The Avengers”, 2012; “Buffy the Vampire Slayer”, 1997-2003) se incorporó entonces como sustituto para liderar la posproducción de “Justice League” y el rodaje de algunas escenas adicionales.

“Liga de la Justicia” fue un fracaso en taquilla (recaudó 658 millones de dólares a partir de un presupuesto estimado de 300 millones) y no recibió el respaldo de la crítica (tiene solo un 40 % de opiniones positivas en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes).

En este contexto, muchos seguidores de DC Comics consideraron que la visión original de Zack Snyder era mucho más oscura que la cinta que finalmente llegó a la gran pantalla y argumentaron que se había pervertido la naturaleza real del proyecto.

Ahí empezó la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que fue creciendo en las redes sociales hasta que incluso estrellas de las películas de DC Comics como Gal Gadot y Ben Affleck llegaron a tuitearlo para pedir que se presentara el montaje de Snyder.