Murió la actriz Kelly Preston, después de dos años de luchar contra el cáncer

A los 57 años, y tras luchar contra un cáncer de mama, la actriz estadounidense falleció.

Kelly Kamalelehua Smith, así es su nombre de nacimiento, nació en Honolulu, Hawái. Según informa el diario El País, la actriz estudió en la Universidad del Sur de California y obtuvo su primer papel en Mischief, comedia romántica de 1985. A lo largo de su carrera, fue reconocida por participar en películas como Los gemelos golpean dos veces, Del crepúsculo hasta el amanecer, Jerry Maguire y The Cat in the Hat. Su última aparición en cine fue en Gotti, en 2018.

Le sugerimos leer Édgar Negret y su legado desconocido

“Mi hermosa esposa Kelly perdió su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Enfrentó una valiente lucha con el amor y apoyo de muchos”, publicó este lunes John Travolta en Instagram, según informa la BBC. A esto se le suma el testimonio que un representante de la familia dio a la revista People y que se puede leer en el diario español: “ella optó por mantener su lucha en privado y recibió tratamiento médico por algún tiempo, con el apoyo de su familia y amigos cercanos”.

Travolta y Preston estuvieron casados por 29 años y tuvieron tres hijos. Su hija escribió en Instagram: “Nunca conocí a alguien más valiente, fuerte, hermosa y cariñosa como tú”, se lee en el portal británico. La familia agradeció a los médicos y amigos cercanos que estuvieron al lado de Preston a lo largo de todo el proceso.

“Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que discúlpenme por adelantado si no saben de mí por un tiempo. Pero por favor sepan que siento su cariño para las semanas y meses que nos esperan mientras sanamos. Con todo mi amor, JT”, se lee en la BBC.