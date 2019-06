The 5.6.7.8’s, las reinas del rock de garaje

María Fernanda Franco

La banda japonesa The 5.6.7.8’s, un trío fundado en Tokio en 1986, es una de las agrupaciones femeninas más importantes del rock de garaje y el rockabilly japonés.

The 5.6.7.8’s nació por iniciativa de las hermanas Ronnie Yoshiko (voz y guitarra) y Sachiko (batería), quienes aún lideran el grupo, en la época en que el rock de garaje se apoderaba de Tokio. Por la banda han pasado una considerable cantidad de músicos, en su mayoría mujeres, que se convertían en tercer y hasta cuarto miembro. Con claras influencias de sonidos norteamericanos como el surf, el rockabilly y el garaje rock, las integrantes de la banda The 5.6.7.8’s han permanecido activas por más de treinta años.

La agrupación adquirió su nombre por la influencia de la música norteamericana de los años 50, 60, 70 y 80, que influenció a Japón durante la ocupación estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Las reinas del rockabilly japonés se han mantenido a la vanguardia de la música y son una de las bandas femeninas más longevas del espectro en Asia.

Tres años tras su formación, The 5.6.7.8’s lanzó su primer EP, Mondo Girls A-Go-Go (1989). En 1990, Rico y Mikako desertaron para iniciar Sleaze Sisters, y fueron reemplazados por la bajista Akiko Omo y el guitarrista Eddie Legend, único miembro masculino que ha integrado la banda, que solía utilizar diferentes pelucas para los shows en vivo.

El primer álbum completo de la banda, The 5.6.7.8’s Can’t Help It!, fue grabado en 1991, y lanzado en Japón, Australia y Estados Unidos. Con este registro, el trío comenzó a prolongar las giras por Norteamérica. Luego de su tour debut, lanzaron el single The Spell Stroll para el sello francés Wee Records.

Después de varios sencillos, llegaron los álbumes The 5.6.7.8’s (1994) y Bomb the Twist (1996) a los que les siguió una extensa gira en Japón. En 1997, la banda sufrió la partida de Fujiyama (Ronnie), quien tomó un breve descanso para lanzar su primer sencillo como solista y regresar un año después. Entre 1998 y 2002, las integrantes de este singular colectivo realizaron giras en Japón, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Europa.

Una presentación cinematográfica

En 2002, el director de Kill Bill, Quentin Tarantino, descubrió la música de The 5.6.7.8’s mientras estaba en una tienda de ropa en Tokio, horas antes de tomar su vuelo de regreso a Estados Unidos. Tarantino adquirió por US$7 la única copia del álbum en la tienda, regresó a su casa, lo escuchó completo y decidió que esa música sería perfecta para la escena que tenía planeada en el restaurante. Pero después de ver un video del grupo, el realizador decidió finalmente que sería más interesante y hasta más cool tenerlas actuando en vivo mientras la cámara hacía uno de los planos más memorables de Kill Bill.

En la película se ve al grupo tocando en vivo Woo Hoo, que también hizo parte de la banda sonora. En los extras especiales del DVD de Kill Bill Volumen 1 hay una actuación en vivo de The 5.6.7.8’s cantando I Walk Like Jayne Mansfield y I’m Blue durante la filmación de la película. A partir de ese momento, el grupo adquirió el reconocimiento de occidente y sus integrantes llegaron a compartir escenario en el británico Reading Festival junto a artistas de la talla de The White Stripes y The New York Dolls.

Además, aparecieron en la banda sonora de la película The Fast and Furious: Tokyo Drift (Rápido y Furioso Reto Tokio, 2006). En el 2010, Jack White (The White Stripes, The Dead Weather) las invitó a Nashville y grabó con ellas dos sencillos en su sello Third Man Records.

En ese mismo año, lanzaron el álbum Teenage Mojo Workout y el EP Pretty Little Lilly Can Dance No More, además de su compilación Best Hits of The 5.6.7.8’s, que salió en Estados Unidos y Japón un año después. En 2004, Teenage Mojo Workout fue lanzado en Gran Bretaña, y el single Woo Hoo alcanzó el número 24 en las listas locales. El mismo año, Yoshiko renunció a su puesto para cedérselo a Akiko Omo, quien volvió a ser bajista de The 5.6.7.8’s luego de una pausa de ocho años. En 2013 realizaron una extensa gira por Europa, continente donde tienen una gran acogida y siempre agotan sus conciertos, y un año más tarde lanzaron su más reciente producción discográfica: Tanukigoten.

De regreso en Bogotá

La agrupación japonesa regresa a Colombia, luego de un paso fugaz en 2013 cuando realizaron una sola presentación, con su formación original: Yoshiko Ronnie Fujiyama (guitarra y voz), Sachiko Fujii (batería) y Akiko Omo (bajo). Seis años más tarde, los bogotanos tendrán la oportunidad de verlas de nuevo en escena.

“The 5.6.7.8’s es una agrupación femenina, de las más destacadas que ha dado el Japón en cuanto al rock de garaje y quisimos traerlas a esta edición del festival porque hace unos años ellas vinieron hacer un show en Bogotá y mucha gente se quedó sin poder verlas, entonces esta vez, la idea es que todos los bogotanos puedan disfrutar de esta banda con el sello del Festival”, afirmó Chucky García, programador artístico de Rock al Parque.

The 5.6.7.8’s se presentará el domingo 30 de junio en el Escenario Lago del Parque Simón Bolívar, donde compartirá cartel ese mismo día con Pedrina (show especial) y la dominicana Rita Indiana, quien cerrará el segundo día de programación en este escenario.

Información en www.rockalaparque.gov.co