Absalón y Afropacífico, al ritmo del Live Sessions

“Nosotros somos Absalón y Afropacífico, venimos de esa tierra bonita entre ríos y montañas, entre selvas y llanuras, entre el mar y una atarraya para pescar y poder disimular con ustedes el poeta de la canción. Así, con los Cantos de mi terruño, una letra que le canta a la tierra del Pacífico y al folclor de la música que nace a ritmo de tambores y marimbas, que alegran sus cantares como en la mañana el canto de las aves. Hoy les quiero mostrar un poquito de mi canto, lo que siempre hemos bailado, los regalos de mi tierra”, dice Absalón Sinisterra mientras se prepara para interpretar la canción al lado de su agrupación.

Suenan las marimbas, las mismas que él ha creado con madera de Timbiquí. Se escuchan los tambores y el sonido producto de la herencia de sus ancestros. Y comienza Absalón, con su voz robusta, a interpretar. Esta vez le canta al público de El Espectador Sessions, la nueva plataforma que apoya a los artistas emergentes del país.

Entre la música colorida también hay espacio para el amor, y de eso sí que asegura tener experiencia este vocalista. No duda en rememorar aquellas épocas en las que iba hasta otros pueblos y quedaba enamorado. Esos mismos amores que han sido inspiración para muchas composiciones.

“Me llegó la oportunidad de ser feliz amor, estoy esperando por ti / te llegó la oportunidad de ser feliz mi amor, estoy esperando por ti / anhelo poderte mirar, poderte besar, correspondido esta tu corazón”, reza la letra.

Este vocalista intrépido se hace llamar caballero y un guardián de la cultura local y la música social. Aprendió de “sus viejos” a ser caprichoso con lo que le gusta y a perseguir sus sueños. Apreciar lo importante de la vida y no rendirse; también son enseñanzas que guarda de su abuela, la misma que lo crió y quien lo impulsó, aun en aquel pueblo de Timbiquí (Cauca).

Su madre-abuela le inspiró la letra de La casita de mamá. “Aquella casita vieja, la casita de mamá / aprendí mis primeros pasos, aprendí a ir a la escuela, me hice un profesional / en aquella casita, la casita de mamá”.

Aunque su abuela ya no esté en cuerpo y alma, esta tierra seguirá siendo la principal inspiración de Sinisterra. El camino no ha sido fácil, su música independiente sigue labrando para abrir el camino y que cada día sea más escuchada. “Empezar es muy duro. Hay cosas que nunca se recuperan con el tiempo y hay veces en que es más complicado. Toca tener muchos aliados para que esto fluya más rápido. He pasado por momentos duros cuando partieron mis viejos”, relata el artista durante el Live Sessions.

Ya no cuenta con su abuela para alojarse en sus brazos y en sus consejos cuando se ha sentido perdido. Esta vez tiene su talento y trayectoria. Ahora es parte de El Espectador Sessions, un compañero de camino.

“El Espectador, desde que supo que Absalón y Afropacífico existen, siempre ha estado ahí. Es algo que le agradezco en el alma, por darnos la oportunidad, y en esta ocasión especial de ser parte de este nuevo proyecto que arranca”.

Con este “empujoncito” este compositor espera que la música del Pacífico sea mejor recibida, que traspase las fronteras y que cada vez sean más escuchadas las historias de un pueblo olvidado. A pesar de que hay varias agrupaciones y artistas de esta zona del país que están poniendo al Pacífico en la mirada pública, Absalón quiere que sean más referencias y no descarta la posibilidad de impregnar una huella en la memoria de muchos.

En 2010 empezaron a hacer música, y de ahí nació este sueño que les ha permitido estar con más de 50 canciones grabadas, dos videos oficiales, cuatro discos de música tradicional y más de una década de navegar entre tormentas que también han “gozado”.

“Me encanta verte feliz, me encanta tu sonrisa / me encanta verte feliz, me encanta tu sonrisa / todo me gusta de ti / de ti mi reina linda / quiero ser tu chocolate un pedacito en tu vida / por siempre te querré”.

Recitan en la última interpretación para el público de El Espectador Sessions, de los que se despiden al mismo son que iniciaron, con marimbas de chonta, tambores y maracas; sin embargo, Absalón y Afropacífico seguirán haciendo música por el resto de su vida o por lo menos hasta que el cuerpo se los permita.