AC/DC anunció cuatro conciertos en Latinoamérica como parte de su gira ‘Power Up’

AC/DC sigue demostrando que su energía no se agota. La legendaria banda australiana anunció la expansión de su gira Power Up, con 21 nuevas fechas que llevarán su sonido a estadios de América y Canadá en 2026. La noticia, confirmada este lunes en sus redes oficiales, desató la euforia de millones de seguidores que esperaban ver nuevamente a Angus Young y compañía en acción.

Esta decisión marca la continuación de un tour que comenzó en 2024 y que ha recorrido Europa con rotundo éxito, consolidando el regreso de Brian Johnson a los escenarios después de los problemas auditivos que lo apartaron durante años.

El nombre de la gira hace homenaje a su más reciente álbum, Power Up (2020), el primero de estudio tras seis años de silencio y una obra que debutó en el número uno en 21 países. Con ese impulso, AC/DC decidió mantener encendida la llama y sumar un nuevo tramo de conciertos que incluirá presentaciones en Sudamérica, México, Estados Unidos y Canadá, en algunos de los recintos más grandes del continente.

Fechas y lugares de los conciertos de AC/DC en América Latina

Durante el recorrido latinoamericano, la banda tocará el 24 de febrero en São Paulo (Brasil), el 11 de marzo en Santiago (Chile), el 23 de marzo en Buenos Aires (Argentina) y el 7 de abril en Ciudad de México, antes de continuar su camino por Norteamérica durante el verano. Serán presentaciones de estadio, con la energía eléctrica y el despliegue técnico que caracterizan a la agrupación australiana.

Esta nueva etapa llega después de más de cinco décadas de historia en las que AC/DC ha vendido más de 200 millones de álbumes y ha convertido su disco Back in Black en el tercero más vendido de todos los tiempos. Desde su debut en 1973 en un pequeño club de Sídney, la banda ha mantenido una reputación que pocos pueden igualar: la de ser sinónimo de riffs potentes, energía inagotable y estadios repletos.

Con una alineación actual integrada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney, el grupo vuelve a los grandes escenarios con un espectáculo que, según medios especializados, mantiene intacta su esencia: pura electricidad, sin artificios.

Y aunque Colombia no figura entre los países confirmados, al menos por ahora, los fanáticos locales mantienen la esperanza de que el tour sume una parada en el país. No sería extraño: en los últimos años, Bogotá ha recibido a bandas icónicas como Iron Maiden, Kiss, Scorpions, Metallica, U2, Green Day y Guns N’ Roses, y se prepara para vivir la última gira de Megadeth, lo que reafirma su posición como uno de los destinos más fuertes para el rock en América Latina.

