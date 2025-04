Adam Levine prepara el regreso de Maroon 5 con nuevo disco y gira

La aparición de Adam en ‘The Tonight Show’ se produjo poco después de su regreso a ‘The Voice’, donde ejerce de coach en la 27ª temporada del programa. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cantante, de 46 años, ha mantenido a sus fans en vilo sobre el posible regreso de la banda desde el último álbum del grupo, ‘Jordi’, de 2021.

Dijo en el programa ‘The Tonight Show’, protagonizado por Jimmy Fallon, que la banda está lista para lanzar nueva música pronto: “Voy a confirmar que los rumores son ciertos”.

Adam se mantuvo hermético sobre los detalles más sutiles, pero ofreció algunos detalles para los fans. Dijo: “Los rumores son ciertos. Hay detalles. No puedo revelarlos todos”.

Además indicó que Maroon 5 publicará un nuevo sencillo a finales de abril: “Estoy muy emocionado al respecto”. También insinuó el lanzamiento del álbum completo, que se espera para mitad de año.

El próximo álbum de Maroon 5, que al parecer aún no tiene título confirmado, seguirá los pasos de los discos anteriores como ‘Red Pill Blues’ (2014), ‘Overexposed’ (2012), ‘Hands All Over’ (2010), ‘It Won’t Be Soon Before Long’ (2007) y ‘Songs About Jane’ (2002).

La aparición de Adam en ‘The Tonight Show’ se produjo poco después de su regreso a ‘The Voice’, donde ejerce de coach en la 27ª temporada del programa.

Tras alejarse del programa durante la 16ª entrega, el músico señaló los motivos de su regreso durante un junket previo al estreno.

Dijo: “Honestamente siento que las estrellas se alinearon. Fue uno de esos momentos en los que empezamos a hablar de ello y me emocioné… No me había sentido bien hasta ahora”.

Adam, que pasó casi nueve años en el programa, admitió que necesitaba un descanso del horario incesante que venía con el trabajo.

Dijo: “Hacerlo durante tanto tiempo, tan constantemente... definitivamente sentía que empezaba a quemarme. Empecé a sentir que me estaba alejando de las cosas que más me importan, como hacer música y tocar música”.