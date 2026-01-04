Agenda musical en Colombia: los conciertos imperdibles del primer semestre del 2026

Dave Mustaine (Megadeth), Ricardo Arjona y Bad Bunny. Foto: El Espectador - Inguat Guatemala - Cortesía | Edición: Vea

El 2026 se perfila como un año vibrante para la música en vivo en Colombia. Los principales escenarios del país —Estadio Atanasio Girardot en Medellín, el Vive Claro Distrito Cultural y el Movistar Arena en Bogotá, y recintos icónicos de festivales— recibirán a artistas internacionales, así como a talentos colombianos con proyección global. A continuación, un repaso por los conciertos más esperados del primer semestre del año.

Enero

La agenda arranca con fuerza. Bad Bunny, uno de los artistas más importantes de la música urbana a nivel mundial, tendrá tres fechas consecutivas en Medellín, todas en Estadio Atanasio Girardot (23, 24 y 25 de enero), como parte de su presencia continua en giras globales y su popularidad sostenida en la región.

En Bogotá, My Chemical Romance se presentará el 22 de enero en el Vive Claro Distrito Cultural, en un concierto que ha generado gran expectativa entre los seguidores del rock alternativo, especialmente tras la reunificación y gira internacional de la banda.

A esta programación se suma Avenged Sevenfold, que llegará al Movistar Arena el 20 de enero con su “Life Is But a Dream… Latin America Tour”, reforzando la presencia del metal desde el inicio del año.

Febrero

El 13 y 14 de febrero, Alejandro Sanz llevará su gira internacional al Movistar Arena, de Bogotá, ofreciendo una selección de clásicos y material reciente que refuerza su vigencia artística.

Ese mismo mes, Doja Cat aterriza en Colombia para un concierto en la capital el 15 de febrero, también en el Movistar Arena, con un espectáculo que mezcla pop, performance y estética visual contemporánea.

Marzo

El Festival Estéreo Picnic 2026 será uno de los eventos musicales más grandes del trimestre. La cita será del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, con un cartel que tiene confirmado artistas de talla internacional de diversos géneros. Entre los nombres principales están The Killers, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Peso Pluma, Interpol, Skrillex, Deftones Peggy Gou, Young Miko, Interpol, entre otros.

Este festival se ha consolidado como un escaparate diverso donde confluyen rock, pop, urbano y electrónica en un mismo escenario.

Además, marzo contará con dos conciertos destacados en el Movistar Arena: Miguel Bosé, quien se presentará el 11 de marzo con su “Importante Tour”, y Bryan Adams, que llegará el 20 de marzo con su gira “Roll With The Punches”.

Abril

Este mes trae propuestas variadas. Megadeth, la legendaria banda de metal estadounidense, estará en el Movistar Arena de Bogotá con dos conciertos (26 y 27 de abril) que promete ser un hito para los fanáticos del género. Luego, y en el mismo escenario, Grupo Frontera ofrecerá un show el 16 de abril. Esta misma banda estará en Cali (17 de abril) y en Medellín (19 de abril).

Abril también incluirá los conciertos en el Movistar Arena de Laura Pausini, quien regresará a Bogotá el 22 de abril con su “Yo Canto World Tour”, y Sebastián Yatra, que se presentará el 25 de abril.

En Valledupar, el Festival de la Leyenda Vallenata 2026, que celebrará su edición 59, confirmó a Silvestre Dangond y J Balvin como parte de su programación principal. Dangond se presentará el 1 de mayo, acompañado en esa jornada por Guayacán Orquesta y Jean Carlos Centeno, mientras que el 2 de mayo el festival rendirá homenaje al Binomio de Oro de América y a Israel Romero, con presentación de la agrupación y cierre a cargo de J Balvin, además de la coronación del nuevo Rey Vallenato.

Mayo

Este mes llega con grandes espectáculos internacionales. El 16 de mayo en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, Ed Sheeran presentará un show que combina su catálogo de éxitos con una puesta en escena íntima y potente a la vez.

Por su parte, Korn, icónicos representantes del nu metal –nuevo metal- también estarán en Bogotá, pero en el coliseo Medplus, ofreciendo un concierto dirigido a varias generaciones de seguidores del rock alternativo y pesado. El show será el 2 de mayo.

La agenda se completa con Mon Laferte (7 de mayo), Natalia Lafourcade (15 de mayo) y Kany García (21 de mayo), todas en el Movistar Arena, en una seguidilla de conciertos liderados por algunas de las voces femeninas más influyentes de la música latinoamericana actual.

Julio

Aunque junio no cuenta con fechas de gran escala confirmadas, julio compensa con conciertos muy esperados en Bogotá. Rosalía llegará al Movistar Arena el 16 y 18 de julio con su propuesta vanguardista y su espectáculo hecho especialmente para su “Lux Tour 2026”.

Por su parte, Ricardo Arjona cerrará el mes (31 de julio) con un show único en el Movistar Arena como parte de su gira internacional “Lo que el seco no dijo”.

Más allá de los conciertos puntuales por mes, uno de los anuncios más relevantes para 2026 es la gira nacional “Ciudad Primavera” de J Balvin, que llevará al artista paisa a seis ciudades de Colombia entre marzo y mayo: Cali (21 de marzo), Cúcuta (11 de abril), Bucaramanga (18 de abril), Barranquilla (1 de mayo), Valledupar (2 de mayo) y Cartagena (9 de mayo).

