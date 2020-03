Agrupación Genesis se vuelve a formar para una gira

AFP

Genesis, la banda de rock progresivo liderada por Phil Collins, se reunirá para realizar una gira por el Reino Unido a finales de 2020, la primera en 13 años, según anunció el grupo en las redes sociales.

"Genesis se complace en anunciar que @tonybanksmusic, @PhilCollinsFeed y #MikeRutherford estarán de gira por el Reino Unido a finales de 2020", escribió la banda en redes sociales.

El trío se vuelve a formar así con la configuración de su segunda época, tras la salida de Peter Gabriel en 1975 de la banda fundada ocho años antes.

Los tres, ahora con 69 años, Phil Collins -en la batería y la voz-, Mike Rutherford -guitarra- y Tony Banks -teclados- se reúnen para una gira irónicamente titulada "The last domino? ("¿El último dominó?").

Se les unirá el hijo de Phil Collins, Nicholas, de 18 años, en la batería, y Daryl Stuermer en la guitarra y el bajo.

Con éxitos como "I Can't Dance" y "That's all", Genesis tuvo un enorme éxito en las décadas de 1970, 1980 y 1990, cuando vendieron más de 130 millones de álbumes.

Collins dejó la banda en 1996 y vendió más de 100 millones de discos en solitario. Anunció que se retiraba en 2011, tras acumular los problemas de salud, pero realizó un regreso a los escenarios cinco años después, con una serie de conciertos.

Su regreso a los escenarios fue el detonante para reunir al grupo, explicó su compañero Tony Banks el miércoles.

"Phil ha estado de gira durante dos años y medio y parecía un buen momento para discutirlo", dijo a la BBC.

Los fans pueden esperar reencontrar los éxitos que los hicieron famosos. "Hay algunas canciones que sientes que tienes que tocar porque el público sentirá que se le está engañando si no lo haces", dijo Collins.

La última gran gira de Genesis por Europa y Norteamérica fue en 2007. Fue la primera de la banda en 15 años.

Esta vez el grupo tocará en Liverpool, Newcastle y Londres en noviembre, en Leeds, Birmingham, Manchester y Glasgow en diciembre. Las entradas salen a la venta el viernes.