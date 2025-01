Aida Cortés dejó de ganar millones en OnlyFans para dedicarse a la música

La cantante colombiana fue una de las creadoras de contenido para adultos más exitosas del país gracias a su página de OnlyFans. Foto: Cortesía Prensa Aida Cortés

“La plata no significa nada si no estás haciendo lo que amas”, dice Aida Cortés en entrevista para El Espectador. Alguna vez, en su prime como creadora de contenido para adultos, alcanzó a ganar $500 millones en un mes en su página de OnlyFans, pero llenar de billetes la cuenta, haciendo algo que ya no disfrutaba, no la llenaba del todo.

Era una de las modelos de contenido para adultos más exitosas del país, y gracias a su trabajo logró tener su propia marca de productos eróticos. Aunque los beneficios económicos eran muchos, se cansó y...