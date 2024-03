Air Supply celebrará 50 años de trayectoria musical con concierto en Bogotá

Air Supply, es una banda icónica formada por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en 1975. Foto: Cortesía

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, la legendaria banda australiana Air Supply se prepara para presentar canciones románticas de su repertorio a sus seguidores en Colombia en un concierto único. El dúo se presentará el 2 de abril en el Movistar Arena, conmemorando más de 50 años de carrera con “The Lost in Love Experience”.

Air Supply, compuesto por Graham Russell y Russell Hitchcock, han marcado generaciones enteras, llevando a los asistentes a un viaje a través de décadas de emociones y recuerdos. Su único show en Bogotá promete ser un espectáculo inolvidable para celebrar sus 50 años de trayectoria musical junto a los fanáticos y poder disfrutar en vivo sus grandes éxitos como “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Lost In Love”, “Goodbye”, “Without You” y muchos más.

A lo largo de su carrera, Air Supply ha realizado giras internacionales, vendiendo millones de discos y acumulando una impresionante cantidad de fanáticos en todo el mundo. Su habilidad para crear melodías que evocan sentimientos profundos ha sido fundamental para mantener su relevancia y popularidad a lo largo de una carrera de 50 años.

La banda liderada por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock ha cambiado de instrumentos, de músicos de respaldo y hasta de propuestas sonoras, pero jamás ha modificado su eje temático. El amor es lo que los ha nutrido a lo largo de cuatro décadas de historia profesional en la que el dueto ha contemplado las fronteras desde su propio espejo retrovisor. Un regreso esperado de los íconos del soft rock mundial y que en la actualidad siguen vigentes ofreciendo conciertos en una extensa gira en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Sobre Air Supply

Air Supply, es una banda icónica formada por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en 1975. Los álbumes Lost in Love, The One That You Love, Now & Forever y The Greatest Hits finalmente vendieron más de 20 millones de copias.

Su tema “Lost in Love” fue nombrada Canción del Año en 1980 y, junto con los otros singles vendió más de 10 millones de copias. Alrededor de 40 sencillos han sido un éxito rotundo en todo el mundo y 11 han alcanzado el Hot 100 de Billboard, 20 el Billboard Adult Contemporary.

Las entradas están disponibles en Tu Boleta.