Al son de una melodía sincera

Valentina Rico fue la telonera de Sin Bandera y Kany García en el país. Foto: María Zarate (@zaratefilms)

“Si te soy sincera” es su álbum debut, ¿de qué se trata?

Así es, es mi primer álbum formal y es una producción honesta que cuenta mis historias reales de mi vida amorosa en los últimos dos años y medio, que todas han resultado en un verdadero desastre, pero, al mismo tiempo, han sido algo divertidas. Lo lindo de este disco es que lo he hecho con mis mejores amigos, así que tomamos esas tristezas que me estaban estresando y las alivianamos con estas 15 canciones.

Nosotros, con Diego Contento y Joel Iglesias, empezamos a hacer música en medio de pandemia porque era algo que nos nacía hacer; además, también veíamos películas y así apareció “Así está la cosa”, que lanzamos en redes y entró al top 50 Colombia de Spotify, después salió “Nada de nada”, y a partir de ahí fue creciendo el proyecto e hice el switch entre ser compositora y empezar a ser artista. Dedico mis ratos libres a escribir para otros artistas y la mayoría del tiempo escribo para mí, lo que me ha abierto las puertas para abrirles a artistas como Sin Bandera y Kany García.

¿Cómo fue la experiencia como telonera de Kany García y Sin Bandera?

Han sido experiencias demasiado surreales, nosotros sabíamos que nos iría bien al presentarnos, pero al ver la respuesta del público fue algo extraordinario, en especial con las presentaciones de Kany y Sin Bandera en Medellín, mi ciudad; ver que las personas estaban felices con mi música fue gratificante, en especial porque como artista hacía un tiempo que no me presentaba en escenarios. Tengo una banda y un equipo increíble, creamos juntos un buen producto y show para el público.

Ha compuesto para artistas como Danna Paola y Morat. ¿Qué la impulsó a lanzarse en su carrera en solitario?

Creo que siempre he tenido ese impulso y esas ganas por ser una artista. Las personas que me conocen desde hace tiempo siempre me impulsaron a empezar mi proyecto desde antes, pero de una forma más urbana, y sinceramente, yo no sentía que eso fuera un buen producto para mí. Para los tiempos en los que estuvimos en cuarentena por la pandemia, empecé a escribir por diversión, a hacer cosas propias, y fue en esos momentos en los que sentí que ya era el momento de lanzarme como solista, guiándome por ritmos pop acústicos y canciones románticas.

¿Cómo construyó el concepto para “Si te soy sincera”?

Siempre he sido de tocar solo con mi guitarra y mi voz, esa ha sido siempre mi forma de componer, y cuando hicimos “Así está la cosa”, nos dio la línea conceptual de lo que sería este álbum, donde, además de usar la guitarra de una forma muy acústica, usamos elementos como sintetizadores y otros instrumentos que se unieron de una forma muy orgánica. Siempre pensé en que mi primer álbum tenía que ser pop old school en armonía, pero con una lírica muy fresca, que las personas se puedan sentir identificadas con lo que intento transmitir.

¿Qué le inspira del amor y el desamor?

Diría que cuando estoy más inspirada es cuando estoy rota por dentro, pero creo que también hay momentos en los que, por ejemplo, estoy conociendo a alguien o me encuentro en una situación confusa, y trato de encontrar inspiración en lo que estoy viviendo; también hay situaciones donde me invento las historias, pero en esta ocasión fui muy sincera con lo que estaba pasando.

En cuanto a la soledad…

Este último año que he estado sola he aprendido varias cosas, y puede sonar algo cliché, pero siento que uno no entiende la soltería hasta que realmente la experimenta. La tranquilidad de estar con uno mismo es algo que no tiene precio, y sí, hay canciones de desamor con las situaciones que me lastimaron, me hicieron daño, pero sin haber vivido eso, no las habría compuesto.

De no haber sido empujada por el precipicio, no habría tomado las decisiones que tomé, no habría hecho lo que he hecho ni habría podido hacer despegar mi proyecto personal. Tomé esas situaciones por el lado musical y, honestamente, me siento mejor que nunca con mis emociones, me siento realizada.

¿Cómo divide su composición en cuanto a lo que quieren otros artistas y lo que quiere usted?

Creo que lo he manejado de forma inteligente, pues no escribo para otras personas a menos de que sea trabajo, porque, en general, cuando escribo lo hago para mí; en mi día a día, cuando se me ocurre una idea, la escribo para mí. Cuando estoy en el estudio, en modo trabajo, escribo para ellos, dejando un poco de lado mis experiencias personales.

Solo en una ocasión, con mi querida colega Miriam Rodríguez, me pasó que hice una canción que me habría encantado que fuera de mi repertorio, ella conoce esta historia y siento que esa canción no pudo quedar en mejores manos, con una interpretación que jamás me habría imaginado.

¿Cuál es su canción favorita de “Si te soy sincera”?

Pasa por momentos en los que unos días tengo una favorita, hay otros donde tengo varias favoritas, pero digamos que “Miel” siempre me pareció especial, y por eso la dejamos como último sencillo del álbum, pero favorita de siempre es “Nada de nada” y en estos días no me he quitado de la cabeza “Vaquero” y “Transparente”.