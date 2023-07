Alcolirykoz Sinfónico: la sinceridad sí llena estadios

Hablar del barrio no es generar lástima, sino generar orgullo. Como decía Gambeta, crecer en un barrio no es un talento especial, es solo aprender en un lugar donde "pa' donde mires, tienes que subir". El Movistar Arena, agotado desde hace meses, fue una celebración de luces, música e historia producido por Get Down Producciones y Sound Trip.

Foto: Oscar Daniel Güesguán