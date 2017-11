Alejandro Sanz, homenajeado por sus amigos en los Grammy Latino 2017

Javier Tovar / AFP

El español de 48 años fue distinguido como Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación, y la fiesta, no televisada, no podía ser sino musical.

En una noche para recordar, un Alejandro Sanz al borde de las lágrimas escuchó sus canciones en boca de sus amigos. Natalia Lafourcade abrió con "No es lo mismo", Juan Luis Guerra convirtió "Desde cuando" en bachata y Residente hizo su versión rap de "Looking for Paradise". (Galería Alejandro Sanz: Persona del Año de los Grammy Latino 2017).

David Bisbal, Mon Lafenrte y Rosalía entonaron "El alma al aire", "Mi soledad y yo" y "Cuando nadie me ve".

Desde su asiento, el cantautor Alejandro Sanz se emocionaba al escuchar los grandes éxitos de casi 30 años de carrera. Se levantaba, los abrazaba, les aplaudía y hasta silbaba.

El español de 48 años fue distinguido el miércoles de noche como Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación, y la fiesta, no televisada, no podía ser sino musical. (Video Así fue el homenaje a Alejandro Sanz como "Personalidad del Año”).

"Amiga mía" sonó en la voz de Luis Fonsi, "La forma del corazón" en la de Niña Pastori, mientras que Jesse y Joe lo deleitaron con "Siempre de noche".

"Cuando era un niño tuve un sueño, después una guitarra, un acorde, un verso, un miedo, una necesidad, una canción y me puse a cantar". Su discurso de agradecimiento tuvo la poesía que caracteriza todas sus canciones.

"Debemos soñar en alto y soñar despiertos (...). Un sueño me trajo aquí y hoy aquel niño que fui donde quiera que esté le da las gracias a todos ustedes", añadió el ganador de 20 Grammy Latino y tres Grammy.

Sanz tiene 16 álbumes publicados y más de 25 millones de copias vendidas.

La celebración fue la víspera de la gala del mayor premio de la música latina, en la que Residente -René Pérez Joglar- llega con el mayor número de nominaciones en la maleta (nueve) por su primer trabajo en solitario desde que dejó Calle 13, inspirado en un estudio de su genoma.

Maluma y Shakira le siguen con siete y seis respectivamente, mientras que Luis Fonsi cuenta con cuatro por su gran éxito "Despacito", cuya versión con Justin Bieber estuvo 16 semanas en el top de la lista Billboard. (Leer Se siente el "power" colombiano).

'Frente al espejo'

Lafourcade paró y volvió a comenzar, embargada por la emoción del momento.

Guerra, que fue quien al final le entregó a Sanz el reconocimiento, dijo que hizo una versión en bachata porque el español nacido en Madrid en 1968 en el seno de una familia gaditana no le había enseñado a hacer flamenco.

Con los ojos cargados de lágrimas, Bisbal le dijo que sus canciones le recordaban a "ese niño que cantaba frente al espejo" y que era "siempre" la persona del año.

"Feliz, orgullosa de ser de tu país, nos representas de una manera increíble", expresó Pastori.

Y así fue pasando la noche, con una interpretación fabulosa de Rosalía con un arreglo de cuerdas, y Camila Cabello interpretando con Juanes "Quisera ser" y la brasileña Anita, con el estadounidense Nick Jonas y el puertorriqueño Residente cantando "Looking for paradise", que Sanz grabó con Alicia Keys.

"Más", su quinto álbum de estudio, lo lanzó al mundo con más de cinco millones de copias vendidas. En 2017 cumplió 20 años.

"No podía pedir un año mejor", dijo Sanz a los periodistas.

Y en ese disco no podía faltar el éxito por excelencia: "Corazón partío". Lo cantó Sanz para cerrar la noche con broche de oro. Aplausos.