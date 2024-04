Alex Syntek tiró al inodoro álbum de Karol G y dijo lo que le molesta de Shakira

El cantante mexicano fue invitado a un podcast donde explicó por qué el último álbum de Karol G no está entre sus favoritos. Foto: El podcast + perdido

El pasado miércoles 17 de abril, el cantante mexicano Alex Syntek, quien es reconocido en Colombia, entre otras cosas, por su participación como jurado en “La voz kids”, resultó envuelto en una controversia en redes sociales tras sus declaraciones en “El podcast + perdido”, conducido por el creador de contenido mexicano Gabo Ramos. Syntek habló de Karol G y Shakira.

¿Qué dijo Alex Syntek sobre Karol G y Shakira?

Durante un segmento del podcast, el presentador le propuso al cantante una dinámica que consistía en elegir álbumes de diferentes artistas y decidir si se quedaba con ellos para agregarlos a su playlist o, por el contrario, los arrojaba al inodoro que tenían en el set.

Al hablar sobre la música actual de Shakira, mencionó su canción “No”, donde en su coro se escucha “No se puede vivir con tanto veneno”, a lo que Syntek bromeó diciendo “¿Ves que sí se puede vivir con tanto veneno?”. Luego procedió a explicar su problema con la música de la Barranquillera: “Es que, a lo mejor, entiendo que esté enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? O sea, por respeto a los chavos, yo no me le iría al papá de mis hijos, sigue siendo el papá. Al final le está dando una patada al papá de sus hijos y eso no está tan padre”.

Cuando llegó el turno de “Mañana será bonito” de Karol G, el presentador le preguntó “¿Se queda en tu colección”, a lo que Alex Syntek respondió: “Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identificó con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo el cantante mexicano y procedió a tirar el disco al inodoro.

Luego de dar su opinión, conservó los álbumes de Shakira, Taylor Swift, Belanova, Danna Paola, y Zoé.

¿Quién es Alex Syntek?

Alex Syntek es un cantautor y productor mexicano de 54 años que ha centrado su carrera en el género del pop y el rock latino. Al día de hoy, ha logrado obtener una nominación al Grammy y siete nominaciones a los premios Grammy Latino, además de dos premios Billboard latino. Igualmente, forma, hace parte del consejo directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM)

Durante los últimos meses, Alex Syntek ha ganado reconocimiento gracias a su participación en la edición del 2024 de “La voz kids”, donde acompañado de Andrés Cepeda y Greeicy Rendón, se desempeñó como jurado.

“Mañana será bonito”, el álbum y la gira de Karol G

El disco de Karol G, desde su lanzamiento, se convirtió en un éxito a nivel mundial, debutando con 32 millones de reproducciones en la lista diaria Spotify Global y 35.7 millones de reproducciones en total, rompiendo el récord para el mayor debut de un álbum en español de una artista femenina, que anteriormente pertenecía a la española Rosalía con su álbum “Motomami”.

De acuerdo con un artículo publicado por la revista Billboard, “el álbum también debutó en la posición número uno en la lista estadounidense Billboard 200, obteniendo 94,000 unidades equivalentes a álbumes en su semana de apertura, de las cuales 10,000 provinieron de ventas puras, convirtiéndose en el primer álbum número uno de Giraldo en la lista”.

Todos estos reconocimientos llevaron a Karl G a recibir su primer Grammy por “Mejor álbum de música urbana” en la edición número 66 de los premios, superando a “Saturno” de Rauw Alejandro y “DATA” DE Tainy.

Hoy en día, la gira mundial de Karol G, “Mañana será bonito tour”, ya ha sido un éxito en toda Latinoamérica, atravesando países como México, Costa Rica, Venezuela y, desde luego Colombia, para pronto empezar sus fechas en Europa.