Alicia Keys y Christina Aguilera rinden tributo a Kobe Bryant

Las cantantes Beyoncé, Alicia Keys y Christina Aguilera rindieron tributo musical al fallecido atleta y empresario estadounidense Kobe Bryant y a su hija Gianna, durante el funeral público realizado este lunes en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.).

