MEDELLÍN VIVIRÁ LA EDICIÓN 14 DEL FESTIVAL

Altavoz: Un homenaje al titán Elkin Ramírez

El corazón vibrará, los pies brincarán y las voces se escucharán al unísono con las canciones de las importantes bandas que acompañarán a los colombianos en Altavoz Fest, uno de los festivales de rock más importantes de los últimos tiempos en el país.

El próximo 4, 5 y 6 de noviembre el Estadio Cincuentenario, de Medellín, le abrirá las puertas a los amantes del rock, ska, punk y reggae. En su edición número 14 habrán grandes sorpresa, como el sentido homenaje a un grande del rock and roll colombiano, que partió el 28 de enero del 2017, Elkin Ramírez, vocalista y fundador de Kraken.

“Altavoz es sinónimo de convivencia, ritmo, arte, cultura y nuevas experiencias. En 2017 celebramos 14 años en los que el ska, el punk, el reggae, el metal, el rock, la electrónica y sus derivados han hecho vibrar a Medellín”, aseguran los creadores del evento.

Un total de 59 agrupaciones: 28 de convocatoria, 14 internacionales y 17 locales y nacionales invitadas, serán las encargadas de llenar de música y arte durante los tres días a la capital antioqueña.

El Estadio Cincuentenario se dividirá en dos espacios: los escenarios Norte y Fest, que recibirán agrupaciones como The Selecter, Todos Tus Muertos, Holocausto, De Bruces A Mi, Nadie y más bandas que lograron la clasificación para estar presente en Altavoz Fest.

Esta nueva edición del festival recordará a aquellos que han hecho del rock un estilo de vida y sobre todo, un motivo para unir a muchas personas en una sola voz. Esta vez será Elkin Ramírez, quien apagó su voz el pasado 28 de enero a causa de un tumor cerebral.

El homenaje se llevará a cabo el domingo 5 de noviembre en el escenario Fest y contará con la banda Kraken y la legendaria voz de Jose Andrea, exvocalista del Mago de Oz.

Otra de las sorpresas que se llevarán los asistentes es la participación de la Banda de Ska, The Selecter, de Reino Unido, que protagonizó el fenómeno Two Tone, junto a importantes agrupaciones como The Specials, The Beat, Bad Manners y The Bodysnatchers.

Para los que asistirán al encuentro musical, el Estadio Cincuentenario se encuentra ubicado en la zona norte de Medellín.

Programación:



