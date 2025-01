Álvaro Díaz anuncia conciertos en Bogotá y Medellín con su “Sayonara Tour”

El sencillo “BYAK”, en colaboración con Rauw Alejandro, obtuvo la certificación de platino por la RIAA Latin. Foto: EFE - Eva Marie Uzcátegui

El artista puertorriqueño Álvaro Díaz confirmó dos presentaciones en Colombia como parte de su aclamado Sayonara Tour. Los conciertos se llevarán a cabo el 13 de marzo en el Rodeo City Hall de Medellín y el 14 de marzo en el Royal Center de Bogotá.

Álvaro Díaz, reconocido por su innovador enfoque en la música urbana, ha experimentado un ascenso meteórico en la escena musical internacional. Su segundo álbum de estudio, Sayonara, ha sido aclamado por la crítica y el público, acumulando más de 800 millones de reproducciones globales.

El sencillo “BYAK”, en colaboración con Rauw Alejandro, obtuvo la certificación de platino por la RIAA Latin. Además, Rolling Stone posicionó a Sayonara como el mejor álbum en español de 2024, consolidando a Díaz como una figura prominente en el género urbano.

El tour ha llevado a Díaz a escenarios internacionales, incluyendo presentaciones destacadas en México y Estados Unidos, como su concierto en el Auditorio Nacional. La gira se caracteriza por una producción audiovisual de alta calidad, con un setlist que combina sus mayores éxitos y nuevos finales alternativos de Sayonara, creando una conexión emocional profunda con su audiencia.

Información de boletería

Las entradas estarán disponibles a través de Tuboleta.com, con una preventa exclusiva para fans desde el 8 de enero a las 10:00 a.m. hasta el 10 de enero a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará el 10 de enero a las 10:00 a.m. Las entradas para los conciertos estarán disponibles en Tuboleta.com, con precios a partir de $99,000 COP en Bogotá y $90,000 COP en Medellín.