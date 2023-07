Amazon Music está buscando a su próxima gran estrella: entérese cómo participar

Afrolegends, ganadores de la primera temporada de ROMPE Colombia Foto: Amazon Music

Amazon Music anuncia este lunes la segunda temporada de “ROMPE Colombia”, el programa que apoya a los artistas emergentes del país durante uno de los momentos más cruciales de sus carreras: sus inicios.

Para su segunda versión, esta iniciativa viene recargada con más beneficios para los artistas. Por ejemplo: mayor visibilidad para los participantes y para el ganador, un completo plan personalizado que abarca contenidos audiovisuales y musicales, campañas de marketing, eventos, y visibilidad en listas de reproducción.

“ROMPE Colombia” es la versión local de ROMPE, una iniciativa global de Amazon Music que nace con el objetivo de apoyar a artistas emergentes.

“Desde su primera versión, Rompe Colombia se ha concentrado en apoyar a los artistas locales que están emergiendo en sus carreras. Los talentos que han sido parte de esta iniciativa han logrado traspasar fronteras internacionales y llevar sus habilidades musicales a otro nivel”, comentó Paola Colmenares, Head of Amazon Music en Colombia.

“Esta experiencia nos ha permitido contar con el apoyo de importantes actores de la industria colombiana quienes se han unido para potenciar este proyecto con nosotros y brindar más oportunidades para todos aquellos que sueñan con romperla en la escena musical”, agregó.

En 2022, se lanzó “ROMPE Colombia”, un escenario que reunió a importantes bandas nacionales y a artistas como Duplat, Sabi Satizábal y Afrolegends, agrupación ganadora de esta entrega.

¿Cómo participar?

Para este 2023, “ROMPE Colombia” se dividirá en 4 etapas, una primera que será la convocatoria nacional abierta del 7 al 20 de agosto de 2023, donde los aspirantes tendrán que subir un video al sitio web del programa www.rompe.shock.co con su audición que puede ser la interpretación de una canción propia o cover, completar el proceso de inscripción y seguir los términos y condiciones.

Los participantes deben vivir en Colombia y elegir Medellín, Cali y Bogotá para las audiciones, tener al menos 3 canciones distribuidas en plataformas digitales, no más de 10 años de carrera, no haber participado en la primera versión de ROMPE y no hacer parte de ningún otro programa de streaming.

En una segunda etapa, los videos de audición de los artistas seleccionados por un jurado calificador, estarán disponibles en www.rompe.shock.co y pasarán a una votación digital del 28 de agosto al 10 de septiembre, donde se escogerán a los cinco talentos por cada una de las tres ciudades que tengan el mayor número de votos por parte de los fans en el sitio web.

Estos 15 semifinalistas pasarán a la tercera fase de audiciones en vivo en Medellín, Cali y Bogotá en donde se escogerá un gran finalista por cada ciudad.

En un evento presencial en Bogotá, el cual será transmitido por el canal de Twitch de Amazon Music AmazonMusicenVivo, en las redes sociales de Caracol Tv y Revista Shock, se realizará la audición final con los 3 artistas, de la cual se definirá el artista ROMPE Colombia 2023.

“ROMPE Colombia” y “ROMPE” son parte del programa global, Breakthrough, una iniciativa creada para apoyar artistas en desarrollo dentro del servicio de Amazon Music y la industria musical a los artistas emergentes de los EE. UU., América Latina, y España durante los inicios de sus carreras.

ROMPE ha apoyado a una amplia variedad de artistas de la región, incluido Tiago PZK, el dúo Las Villa, Dylan Fuentes, Nuevo Elemento y Nobeat.

En versiones anteriores del programa global, se seleccionaron y participaron intérpretes como: Arlo Parks, ganadora de un Brit Award 2021, Nobeat, JAY1, Malik Harris, entre otros.

¿Qué es Amazon Music?

Amazon Music es un servicio de entretenimiento de audio inmersivo que conecta a fans, artistas y creadores a través de la música, los podcasts y la cultura. Amazon Music acerca a los fans a lo que les gusta, con playlist curadas y personalizadas, livestreams de artistas y podcasts exclusivos de Amazon.

Los miembros Prime tienen acceso a más de 100 millones de canciones en modo aleatorio, playlists sin restricciones y el mayor catálogo de podcasts sin anuncios, incluidos en su suscripción.

Los clientes pueden pasar a Amazon Music Unlimited para tener acceso completo y escuchar cuando quieran 100 millones de canciones en HD y un catálogo creciente de audio Ultra HD y Spatial.

Cualquiera puede escuchar Amazon Music descargando la aplicación gratuita Amazon Music, o dondequiera que escuche música, incluidos los dispositivos con Alexa. Más información en www.amazonmusic.com.co

