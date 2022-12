Ana del Castillo, una voz vallenata que sigue cautivando

Con solo 23 años, la artista vallenatera Ana del Castillo sigue consolidándose como una de las más fuertes en su género. Foto: Cortesía

Si por algo se caracteriza la cantante valduparense en el país cafetero es por su carisma, genuinidad y sobre todo por el talento que por años, ha derrochado en escenarios nacionales e internacionales y que le permitieron consolidarse en la industria musical, como una, sino la artista vallenata, más destacada del país.

No en vano, la intérprete de “Ya es mío” cierra este 2022 con broche de oro y muchas sorpresas para sus fanáticos, entre ellas, el lanzamiento de su primer álbum, mismo que había anunciado tiempo atrás y que tenía expectantes a sus millones de seguidores. El lanzamiento oficial de su primer álbum “El Favor de Dios” se hará para comienzos del 2023 y contará con dos prometedores sencillos. Uno, en colaboración con un artista urbano de Santa Marta.

Por si fuera poco, la comunidad que sigue con fervor su carrera, tendrá la oportunidad de compartir con la interprete el próximo jueves 15 de diciembre en la vía al Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de su ciudad natal (Valledupar) a las 4 de la tarde, donde espera celebrar muy a su estilo, este nuevo lanzamiento y la época decembrina al lado de toda esa familia que la sigue.

“Hola qué tal mi gente, mis seguidores, mis amigos, mis hermanos, las personas que me han apoyado y que me han esperado mucho tiempo, muchas gracias, gracias por esa espera. Este 15 de diciembre sale mi CD en todas las plataformas digitales, mi primer CD y también los quiero invitar al encuentro en el aeropuerto a las 4 de la tarde, no se lo pueden perder…te mando un beso”, anunció la intérprete en su cuenta oficial de Instagram.

Como era de esperarse, el contento de su fanaticada no se hizo espera y rápidamente reaccionaron con interacciones que confirmaban su ansia por escuchar pronto los sencillos de la mujer e incluso, ratificaron el amor, talento y enorme admiración que tiene hacia ella.

Ana Del Castillo ¡Un referente para las mujeres colombianas!

Recordemos que el país cafetero, aunque sigue sorprendiendo diariamente con el talento artístico y musical de sus mujeres, sigue siendo un camino de retos para ellas, sobre todo en el género vallenato, que, por años, ha estado representado en su mayoría por cantautores masculinos.

Sin embargo y demostrando que no hay límites para la vocación y el talento, Ana Del Castillo ha sabido ganarse con su original voz, interpretación y carisma, el respeto no solo de sus fanáticos sino también de sus colegas, que hoy la catalogan como la ficha más fuerte de Colombia en el género.

Con esto, la también generadora de contenido ha servido de pilar y fuente de inspiración para muchas mujeres, que encuentran en ella una mano amiga y un referente, para seguir luchando todos los días para alcanzar sus sueños. Sin duda, “El Favor de Dios” ratificará todas esas apuestas que hay sobre ella y consolidará fuertemente su carrera artística.

Vale aclarar, que el nombre de su nuevo CD, es una inspiración a las prioridades que está poniendo la artista para su vida y carrera musical, con la presencia de jehová por delante de todos sus proyectos para el nuevo año, donde espera apoderarse de los titulares en Colombia y en el extranjero, con sus éxitos.