El artista presentó el sencillo “Arroz con coco”, que hará parte de su cuarto álbum llamado “Salsa…”, que, según comentó, es un homenaje a todas las mujeres empoderadas.

¿Cómo ha sido para usted este proceso de cuarentena y nueva realidad?

Ha sido algo difícil. No es fácil tener metas por cumplir y que de un momento a otro todo cambie sin previo aviso. Tengo que confesar que cuando empezó todo esto yo no pensé que iba a llegar el virus a Colombia, ni que esta situación fuera a durar tanto tiempo, así que esto ha sido todo un proceso de ir aceptando la realidad y tener fe de que se acabe pronto.

“Arroz con coco” es el abrebocas de lo que será su cuarto álbum como solista, llamado “Salsa…”. ¿Este sencillo lo realizó durante el confinamiento?

No totalmente, pero sí adelantamos muchísimo en cuarentena, porque nos faltaba grabar las voces, mezclar y masterizar… En ese momento estaba grabando alterno en Cuba y Colombia, y por la situación me tocó empezar a armar un estudio en mi casa para poder grabar. Además, me tocó ser un poco el ingeniero de sonido y el técnico a la vez. Me tocó hacer las cosas varias veces hasta que quedaran bien; aprendí mucho.

En el video de este sencillo usted aparece con un delantal realizando labores domésticas, ¿qué tal le va con este tipo de oficios?

Tengo qué admitir que barrer me hace bien, aunque no me gusta, pero cuando siento que estoy subiendo de peso, barrer me ayuda a mantenerme en forma. No soy la persona más organizada del mundo, pero sí me gusta colaborar, de vez en cuando cocinar, hacer el desayuno, porque las labores de la casa se pueden hacer en conjunto, y no me da pereza.

¿Cuál fue la primera idea que tuvo de “Arroz con coco”?

Esta canción es una composición de mi papá, y la grabó con Guayacán hace muchos años. Yo era pequeño, pero recuerdo que cuando la escuché me pareció muy jocosa. Tiempo después, cuando empezamos a producir el próximo disco que va a salir, esa fue la primera canción que se me vino a la mente, pero sabía que tenía que hacerla de nuevo con mi estilo; además, quise incluir la parte femenina. Así nació la idea. Esta es una canción para los bailadores.

¿Cómo logró la participación de Carlos “Pibe” Valderrama y Yesus Cabrera en el video? ¿Cómo los convocó para participar allí?

Una de las cosas buenas de la cuarentena es que todo el mundo tiene un poco más de tiempo, y un día nos pusimos a hablar de una idea que cautivara a las personas. Estamos en una época en que la gente no se sorprende tan fácilmente… pero poco a poco fuimos construyendo la idea de hacer el video a manera de live, y también quisimos dejarle un mensaje a la mujer luchadora.

¿Cómo define el ritmo de “Arroz con coco”?

Es un bugalú, luego agarra todo el ímpetu de la salsa tradicional que incita al baile… para mí fue muy rico volver a grabar un disco totalmente salsero y, más que eso, hacer una canción con un mensaje bonito, que les dice a todos los hombres que dejen de ser tan cómodos, que ellos también deben ayudar en la casa. En mi caso, he sido siempre muy mimado, siempre he estado rodeado de mujeres, como mis tías, mis primas, mi mamá… pero a la vez eso me ha hecho ser más consciente.

¿Cómo fue la selección de las canciones que integran el álbum “Salsa…”?

Varios amigos me preguntaban que cuándo iba a hacer algo que fuera completamente salsero, así que sentí la responsabilidad de hacer un disco para complacer a todas las personas que me han acompañado durante mi carrera. Viajé a Cali, me reuní con mi padre y él me ayudó con toda la selección. Hay una canción muy bonita que se llama El amor existe, y habla del amor más allá de cómo lo percibimos y cómo se va transformando durante el tiempo, pero que cuando es real, permanece.

¿Cómo evalúa sus tres producciones anteriores?

Lo veo como una experiencia muy bonita, que hace parte de un proceso creativo ingenuo, de muchas ganas, de rebeldía y pasión. Cuando empecé me gustaba mucho hacer las cosas a mi manera. Los quiero mucho, cada uno de los discos me ha dejado una enseñanza, han marcado una parte importante de mi carrera y además han dejado canciones que se han quedado en el público.

¿Su sueño siempre fue hacer parte de Guayacán Orquesta?

Yo creo que Guayacán llegó a mi vida cuando yo era muy niño y mi papá empezó a hacer las canciones de la orquesta. Yo fui testigo de todos esos procesos creativos que además se hacían en mi casa, y eso fue creando en mí la curiosidad por el arte y la música. Quería ir al estudio, a las presentaciones de la orquesta, y ahí se fueron formando las ganas de hacer parte de la agrupación.