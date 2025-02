Andrea Bocelli en Bogotá, las motivaciones de “la voz de Dios”

Bocelli es reconocido como un genio de la ópera, una expresión artística milenaria. Se hizo famoso por interpretar las óperas románticas de algunos de los compositores italianos más importantes de todos los tiempos; Giacomo Puccini y Verdi, el "Ave María" de Schubert y por emblemáticas colaboraciones con cantantes de la talla de Luciano Pavarotti y Plácido Domingo que se han convertido en referentes históricos. Foto: Cortesía

1998. Mi padre ponía audífonos alrededor del vientre de mi madre. De ellos brotaba la música del tenor italiano Andrea Bocelli. Durante el embarazo, esa voz fue una constante para la hija que esperaban. Criaron a una fanática del cantante desde antes de nacer. Al nacer, esa exposición a la música del italiano no cesó. Mis padres juran que, mientras aprendía a gatear, me vieron desplazarme tan rápido como mis brazos y piernas de infante me permitían para escuchar a Bocelli en la transmisión por televisión de algún concierto.

De la misma forma en la que hace más de 20 años la voz del tenor italiano me maravilló, miles de personas compartirán la experiencia al son de éxitos como “Con te partirò” o “Nessun dorma” para celebrar junto a Andrea Bocelli sus 30 años de carrera en el Estadio El Campín, en Bogotá. Luego de su última presentación en Colombia, en 2021, en Cartagena, el tenor italiano regresa al país para presentar su más reciente álbum “Duets”.

Andrea Bocelli no tiene ningún ritual supersticioso previo a una presentación, pero sí sigue una rutina estricta. Unas horas antes de subir al escenario en el Estadio El Campín, se retirará a su camerino, donde seguirá la rutina que ha tenido durante años antes de una presentación: primero evalúa el estado de la voz y, luego, calienta la voz lentamente para que esté en perfecto estado antes del inicio del concierto.

“En Colombia encontré un público afectuoso y muy atento. Ahora han pasado varios años, soy mayor y espero encontrar la misma acogida. Estoy seguro de que así será”, aseguró el tenor en entrevista para El Espectador. Andrea Bocelli está convencido de que su voz es un regalo del cielo y con él ha trascendido los límites geográficos, idiomáticos y generacionales para tocar los corazones de miles de personas alrededor del mundo. “Siempre he estado muy agradecido por este don y busco llevarlo al mundo con la esperanza de que siembre alegría y bienestar. Soy un sembrador del bien”.

Ese regalo del cielo, además de compartirlo durante más de tres décadas con una audiencia dedicada, también lo ha utilizado para unirlo a otras voces admiradas en una serie de duetos que componen su más reciente álbum. Desde Céline Dion, Ed Sheeran, Édith Piaf y hasta Karol G, el tenor italiano encontró la manera de fusionar la música lírica con el pop. La compilación de canciones que se estrenó el 25 de octubre de 2024 incluye colaboraciones pasadas y nuevas con diferentes artistas. “El proceso fue muy natural porque son todos músicos que aceptaron con alegría esta invitación a participar de este concierto de celebración de mis 30 años de carrera. Muchos de ellos son amigos, a quienes respeto y, por lo tanto, la colaboración ha sido muy fructífera. En suma, todo fue muy fácil. Lo difícil fue la organización, pero en el plano práctico de la realización artística, todo fue muy fácil”, aseguró.

Pero más allá de las voces de Jennifer Lopez y Ariana Grande, este disco incluye algunas canciones que interpretó con sus hijos Matteo y Virginia Bocelli. Canciones como “Ven a mí”, la cual hizo parte del álbum “Sí”, estrenado en 2018, es una en la que unió su voz a la de su hijo Matteo. “La posibilidad de cantar con un hijo es un sueño hecho realidad. Nunca en mi vida esperé que esto pudiera pasar, ni me hubiera esperado que Matteo tuviera la idea de iniciar una carrera como cantante. Por lo tanto, lo que más me conmueve en este caso es ver el afecto del público hacia mis hijos”.

La carrera de Andrea Bocelli lo ha llevado a presentarse en diferentes escenarios alrededor del mundo con repertorios que incluyen varias de las grandes arias operáticas. Los 30 años que se ha dedicado a la música han estado llenos de lecciones y aprendizajes. “Se aprende todos los días. Si se está abierto al aprendizaje, se puede aprender algo de todo el mundo. Esta ha sido una característica importante para mí, porque cuando he cantado en teatro con cantantes que podían tener papeles grandes o pequeños, si escuchaba un sonido que me impactaba, iba al camerino y le preguntaba a la persona cómo había hecho para producir ese sonido”. El tenor cree que a lo largo de estas tres décadas no ha habido una lección más importante que otra, ya que dice haber aprendido de muchas personas y considera que la clave para alcanzar un objetivo está en “tener siempre la voluntad de aprender y de mejorar”.

Sin embargo, recuerda con claridad un consejo que le dio Luciano Pavarotti antes de subir al escenario para cantar con él. “Era un momento muy complicado para mí porque estaba empezando a cantar junto a una leyenda viviente, estaba muy emocionado y conmovido. Él me dijo: ‘Non spingere’, quería decir que no buscara cantar muy fuerte, para que fuera más natural. Ese es un consejo que me ha acompañado todos estos años”. Otra persona que tuvo un impacto sobre Bocelli fue el director de orquesta Lorin Maazel, quien le dijo: ‘Andrea, en la música dos cosas iguales son aburridas’. De él aprendió que siempre debía encontrar una sorpresa, algo novedoso".

Tras haber estudiado e interpretado diferentes melodías durante tres décadas, el tenor considera que la definición más bella de esta palabra la dio el filósofo Gottfried Leibniz, quien dijo que “la música es un ejercicio oculto de la aritmética, en el que la mente no es consciente del cálculo”. A través de esta rama de las artes, Andrea Bocelli dice que la realidad ha superado incluso los sueños que tenía de niño y que, aunque está eternamente agradecido por ese “regalo del cielo”, afirma que: “quien tiene una pasión nunca pierde la motivación para exprimirla. Por lo tanto, continuaré cantando hasta que mi voz me lo permita y llevándola a lo largo y ancho del mundo. Ese sigue siendo mi objetivo principal”.