Andrés Cepeda, Los Ángeles Azules, Kim Deal y otros estrenos musicales este jueves

Andrés Cepeda, Los Ángeles Azules y Kim Deal son algunos de los artistas con estrenos musicales este jueves. Foto: Archivo/Rebecca Sowell

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este jueves 10 de octubre:

La cantautora española lanzó “Hunch of the Century”, un adelanto de su próximo álbum “Bukner rococo”. “‘Hunch of the Century’ es una canción en 5/4, que es un ritmo poco ortodoxo para un primer single, pero creo que eso contribuye al mantra y a la sensación de entrar en trance que crea la canción. La grabamos, como el resto del disco, en Bristol, con Ali Chant. Bobbi Relac y Xarim Aresté tocan la guitarra y Juan Berbín la batería y percusiones. Yo toqué el sinte que hace las de bajo. La canción empieza diciendo «¿por qué es este tonto corazón tan fácil de romper?», y habla sobre la búsqueda de conexión con alguien que sientes que podría llegar a ser muy importante en tu vida. De ahí el título (en español “la corazonada del siglo”)”, explicó la artista a EFE EME.

El cantante y compositor nigeriano conocido como Meaku lanzó el álbum “Vibes International”. El disco cuenta con la colaboración Sndy y diversos artistas internacionales. El álbum tuvo la producción ejecutiva de Sandy Tabacinic, Jorge Cabezas, David Daza y JeyBeat.

El disco fusiona los ritmos africanos con elementos de urbano, electrónica, pop y R&B.

La exbajista de Pixies, que también ha sido parte de la banda Breeders, lanzó el adelanto de debut en solitario. El sencillo “A Good Time Pushed” hará parte del álbum “Nobody loves you more”, que llegará el 22 de noviembre.

El cantante colombiano colabora con la agrupación mexicana en la canción “Cariñito”. El tema tuvo la producción musical del argentino Rodolfo Lugo y es una composición originaria de Perú, realizada por Ángel Aníbal Rosado.

“Estamos felices y agradecidos de haber colaborado con Andrés Cepeda; ha sido una experiencia increíble. Con ‘Cariñito’ logramos unir nuestras raíces mexicanas y colombianas para traer nuevamente a los corazones de las personas un tema peruano tan querido por la gente. Esperamos que todos los que la escuchen la disfruten tanto como nosotros lo hicimos durante el tiempo que trabajamos de la mano de Andrés”, dijo Elías Mejía Avante de Los Ángeles Azules.