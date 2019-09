Las funciones comienzan hoy en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Andrés Cepeda en su lado más picante

Paula Casas Mogollón / @PauCasasM

Andrés Cepeda es un tipo políticamente correcto, caballeroso, cordial, tímido, gentil, un romántico empedernido y amante de la poesía. Su poca fortuna en el amor lo llevó, durante su adolescencia, a componer los mejores temas, esas melodías que lo han convertido en el carpintero del amor y el creador de la canción rota de toda una generación.

Sus desamores, o mejor, su primera gran tusa lo inspiraron a escribir las canciones de Sé morir, su primer álbum como solista. “Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar. Y una canción fue el amor que nunca hicimos. Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo te la regalaba”, fueron algunos de los versos que le dedicó a esa musa, protagonista de las tantas historias en las que no fue el vencedor.

Hoy se ríe de esas anécdotas. Es consciente de que aún queda algo de ese Andrés Cepeda de su adolescencia, escritor de las estrofas que lo catapultaron como uno de los mejores cantautores de Colombia. Desde hace cuatro años sintió la necesidad de darles un giro a sus composiciones y conectar al público mediante sus melodías, para hacer un recorrido íntimo por las historias que inspiraron sus letras. Así, se convirtió en el narrador de su vida.

Lo hizo como escritor en Mil canciones que cantarte: Historias de amor. A través de sus páginas entabló una conversación con las personas que les han dado vida a sus líricas, con los lectores y con aquellos que han participado en su proceso creativo. Como un diario, un cancionero o una dedicatoria se puede describir su primer libro.

Luego decidió llevar a las tablas las historias detrás de sus canciones. Así fue como surgió Cepeda en tablas: mil canciones que contar, una apuesta en la que, confiesa, sus allegados poco creían. Al comienzo le dijeron que era un proyecto inimaginable, sobre todo porque no entendían mucho la idea de contar las historias y menos de que él fuera su biógrafo.

Buscaba darles un giro a sus presentaciones, no quería que la monotonía cobrara relevancia en sus shows. Lo que la mayoría de artistas hacen, según él, es saludar al público, cantar doce o trece canciones y dar las gracias por asistir. Temía que sus conciertos se le transformaran en una rutina. Por eso, a pesar de las dudas, se empeñó en sacar adelante su obra.

Con este nuevo espectáculo llegaron varios desafíos. La puesta en escena era el principal reto. Al principio fue extraño, dice que no se imaginaba lo curiosa que podía resultar una conversación con su alter ego. Pero, aclara, con cada ensayo se fue tornando divertido. Consiguió revisar sus historias, analizar sus decisiones, entender las cosas que hizo o dejó de hacer, y comprender sus aventuras y desventuras. Un proceso que resultó muy catártico.

Mientras Andrés Cepeda se iba afianzando en la tarima del teatro, su equipo, encabezado por Dago García y Mario Valencia, ultimaba detalles. La música, la comedia y el drama se entrelazaron para contar sus infidencias. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se convirtió en el escenario de sus historias y los actores Yuri Vargas y John Álex Toro se encargaron de darles vida a Andrés y La Pulga, los protagonistas de sus melodías.

“Ellos son grandes artistas, tienen muchísima experiencia en el escenario y son muy buenos haciendo comedia; un género que me parece complejo. John Álex, por su parte, se parece a mí en la manera de hablar, de moverse, y Yuri, de manera espectacular, encarna a los diferentes tipos de mujeres que inspiraron mis canciones”, asegura el cantautor, aunque confiesa que no todas están basadas en su vida.

Todo estaba listo. Hace un año el telón del Teatro Mayor se abrió, Cepeda se subió al escenario, tomó el micrófono y se convirtió en el cronista de sus historias. Poco a poco se asomaban Andrés (interpretado por John Álex) y La Pulga (encarnada por Yuri). Tras unas horas de risas, canto, anécdotas de amor y desamor, el público logró identificarse y emocionarse. Los aplausos y gritos de los asistentes sentenciaron el éxito de la primera temporada. Cada una de las entradas de las treinta funciones se agotaron. Una vez más Cepeda lo había logrado. Otro éxito más en sus treinta años de vida artística.

Pero el público pedía más. Desde el 2 de junio, cuando terminó la primera temporada de Cepeda en tablas, las personas comenzaron a reclamar una segunda etapa. Una en la que Andrés se arriesgara a contar todas aquellas anécdotas que, quizá, por pudor o vergüenza decidió dejar en el tintero. Una en la que el picante fuera el toque secreto.

“En la edición anterior elegimos canciones que contaban cosas muy bonitas y claras. En esta oportunidad quisimos buscar otras que hablaran sobre temas difíciles, historias fracasadas y situaciones que costó trabajo superar”, señala. Entre risas da un adelanto: Día tras día, Déjame ir, El carpintero y Magia serán interpretadas en este nuevo show, que comienza hoy.

A un lado queda ese Andrés tan romántico y correcto de la temporada pasada. Los cuestionamientos, los desaciertos y la imperfección serán el toque de esta nueva faceta. La historia, que ya no estará fragmentada en capítulos, promete mostrar el lado más picante de Andrés Cepeda.

El flaco alto de rizos, de risa encantadora, amante de los tenis y apasionado por los boleros seguirá sorprendiendo por mucho más tiempo. Desde sus discos o libros hasta en sus obras de teatro.

Las funciones, en Bogotá, son del 5 al 29 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En Medellín, la obra se realizará el 24, 25 y 26 de octubre en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. Boletería en: www.primerafila.com.co

Andrés Cepeda será el narrador de una serie de Discovery Channel

La historia íntima de seis familias de animales que viven en el Serengueti, un parque nacional ubicado al norte de Tanzania, será narrada desde el interior de su mundo por Andrés Cepeda.

El cantante se encargará de contar el drama en el que se desenvuelven las diferentes especial de animales, convertidos en los personajes de la serie Serengueti, una producción de Simon Fuller y John Downer emitida todos los viernes en Discovery Channel, desde el 23 de agosto hasta el 27 de septiembre.

“Este tipo de narraciones es algo que siempre había querido hacer, porque me han inspirado para descubrir nuevas cosas del mundo y despertar mi curiosidad al momento de escribir las letras de mis canciones. Es una serie que está muy bien elaborada y espero que la puedan disfrutar tanto como yo lo hice”, comentó el artista.

Las vivencias de estas especies salvajes, que serán narradas en seis episodios, estarán cargadas de pasión, devoción, amistad, celos, rivalidad y tragedia. Su principal lucha es la supervivencia.

