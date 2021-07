Andrés Orozco-Estrada y su firme confianza en la música

Andrés Orozco-Estrada se enamoró de la música clásica en su niñez, cuando en la sala de su casa jugaba a dirigir orquestas imaginarias al compás de una antena de radio como batuta. Su entrega lo llevó a estar frente a la orquesta Batuta, en la Plaza de Bolívar, cuando era un adolescente. Esta hambre voraz por la academia lo impulsó a estudiar en la Universidad Javeriana, pero su consagración como director la construyó en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, alma mater del compositor Gustav Mahler (1860-1911).

Actualmente, reside en la capital mundial de la música clásica, Viena, donde se entregó con profunda devoción al arte sonoro, obsesión que lo posicionó como el decimosexto director musical de la Sinfónica de Viena. “Para mí es un lujo, un gran regalo porque tengo la oportunidad de dirigir una gran orquesta, en una ciudad donde quiero vivir y puedo estar con mi familia. Es un privilegio que agradezco y disfruto enormemente”, comenta Andrés Orozco-Estrada.

En octubre de 2020, realizó su primer concierto como director titular de esta Sinfónica, cuando dirigió la composición de la joven holandesa Carlijn Metselaar. Su compromiso personal y profesional con los músicos y compositores emergentes se refleja en su trabajo con la Filarmónica Joven de Colombia, orquesta de la que es director principal desde 2021, y la Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, de Madrid (España), que dirige desde 2018.

“Cuando empiezo a trabajar con los jóvenes talentos, descubrimos la obra juntos. Le pongo mucha energía, la cual me llega de regreso porque ellos se entregan y le ponen todas las ganas. Es como un círculo que se transforma en aprendizaje y me ayuda a comprender cómo entienden la música y la sienten. Son experiencias muy valiosas e importantes”, asegura el director colombiano.

Orozco-Estrada obtiene ese aprendizaje al preparar más de lo habitual un repertorio, estudiarlo con máxima concentración y cuidado para ofrecer a los jóvenes bases de gran calidad humana y profesional. Por esto, cuando la Orquesta Sinfónica le propuso hacer el concierto de este viernes 9 de julio en el Teatro Mayor, con el pianista de catorce años Matthew Garvin Díaz, aceptó encantado y prepararon el Concierto para piano n.° 2 en si bemol mayor de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

“A Matthew [Garvin Díaz] quisiera dedicarle todo el tiempo posible con la Orquesta para que sea una experiencia que musicalmente tenga calidad, personalidad y valor. Este tipo de oportunidades son las que necesitan los músicos en formación para desarrollar y descubrir nuevos aspectos en la música”, afirma Andrés Orozco-Estrada.

Antes del concierto, el director paisa ofreció un Taller de Dirección Orquestal enfocado en el montaje de la Sinfonía n.° 1 de Johannes Brahms (1833-1897) para quince estudiantes y profesionales menores de treinta años, en el Teatro Mayor. Esta sinfonía, que complementa el repertorio que el público podrá disfrutar este viernes, contiene una gran musicalidad, delicadeza y perfección.

“La música está en tus oídos”, “tienes el sonido en la mano”, “confía en la música”, son algunas de las indicaciones que Orozco-Estrada les impartió a dos jóvenes directoras que participaron en su taller de dirección orquestal, mezcladas con anécdotas personales. Esta iniciativa fue organizada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo y se realizó del miércoles al viernes de esta semana.

Además, en este taller también participaron los pianistas Mauricio Arias-Esguerra y Diego Claros, maestros de la Universidad de los Andes, quienes interpretaron compases de la Sinfonía de Brahms de acuerdo con la instrucción de los participantes.

De acuerdo con Orozco, esta pieza “hay que escucharla con atención. Es una obra que te transporta, gracias al profundo trabajo en los detalles que Brahms invirtió en cada nota. Es bellísima y te reta porque si te equivocas se puede desbaratar”.

El regreso del director colombiano al escenario bogotano será grabado para transmitirlo en la plataforma Teatro Digital. Próximamente el concierto se emitirá a través del perfil de Facebook del Teatro Mayor y en la página www.teatrodigital.org.

A finales de este año el músico paisa estará de nuevo frente a la Orquesta Sinfónica Nacional, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, para dirigir Tosca una de las grandes óperas del compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924). El montaje de esta producción tendrá un elenco conformado por cantantes nacionales e internacionales y será la primera vez que va a dirigir una ópera en el Teatro Mayor.

“Esta ópera me genera grandes expectativas y me hace ilusión poder regalarle al público esta obra de gran calidad artística que, además, tendrá como invitados a músicos de la Filarmónica Joven. Se llevará a cabo en la época navideña y también, en lo personal, podré celebrar mi cumpleaños en casa después de mucho tiempo de no hacerlo”, señala el director.

Andrés Orozco-Estrada se ha dado a conocer en el escenario por su energía, elegancia y espíritu. Dirige de forma habitual las orquestas más importantes de Europa, incluyendo la Filarmónica de Viena y la Filarmónica de Berlín, entre otras, y estadounidenses como la de Filadelfia y Chicago. También está al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort y la Sinfónica de Houston como director titular.

“El tiempo en el que estamos actualmente nos ayuda a apreciar todo tipo de arte. Si logramos conectarnos con el público con la alegría introvertida e íntima de este concierto, la experiencia puede ser más emocional y cálida”, concluye Orozco-Estrada.