Andy Summers, exguitarrista de The Police, visitará Colombia por primera vez

Andy Summers hace parte de la lista de los “100 guitarristas más grandes de todos los tiempos” según la revista Rolling Stone. Foto: Cortesía

El guitarrista Andy Summer, quien perteneció a la icónica banda inglesa de rock The Police, visitará Colombia en un concierto que se realizará el próximo 10 de agosto en la capital del país. El músico llegará acompañado de los integrantes de proyecto llamado Call The Police, con el que recrean los éxitos de una de las agrupaciones más populares de los años 80.

Summer, en su primera visita a Bogotá, llega con su proyecto al lado de dos músicos brasileros: el bajista Rodrigo Santos (de Barão Vermelho) y João Barone (de Paralamas Do Sucesso) para brindar una experiencia sonora con el repertorio original que mantuvo con la agrupación The Police con éxitos como Every Breath You Take, Roxanne, Every Little Thing She Does is Magic, Message in a Bottle, So Lonely y más.

El inglés, quien hace parte de la lista de los “100 guitarristas más grandes de todos los tiempos” según la revista Rolling Stone, se conoció con los brasileros en Río de Janeiro en 2014 y desde ahí formaron una amistad musical que hoy los lleva a recorrer Latinoamérica con su nuevo proyecto, incluyendo una única parada en Colombia.

Fecha, lugar y boletas de Andy Summers en Bogotá

La presentación del Andy Summers, junto con los brasileros que conforman Call The Police, se llevará a cabo el 10 de agosto en el Lourdes Music Hall, siendo la única fecha en Colombia con aforo limitado. Las entradas ya están disponibles en Tu Boleta o ingresando aquí, a partir de $165.000 pesos.