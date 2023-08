Ángelo Hernández debuta en los corridos con su sencillo “Porte fino”

Este primer sencillo fue compuesto por Ángelo y fue producido en el estudio del productor y compositor de música popular Eduardo León en la ciudad de Cartago. Foto: Fernando Garcia

Oriundo de Cartago, Valle, Angelo Hernández es un joven de 16 años con descendencia musical que presenta su primera canción oficial titulada “Porte Fino”. Es el primer artista colombiano de nueva generación en presentar de manera única su propuesta música basada en el género de los corridos.

Ángelo es “La Triple A”, él es quien complementa un concepto de Trinidad arraigado al interior de su familia, Angelo / Angela / Angie (él, su mamá y su hermana respectivamente) redefinen un concepto al interior del núcleo familiar.

Ahora bien, “Porte Fino” es una canción que nace de la vida real, una composición en respuesta a las adversidades de la vida a todos los mensajes negativos de las personas que rodean a un joven que sin hacer caso logró asimilarlas y las volvió canción.

Este primer sencillo fue compuesto por Ángelo y fue producido en el estudio del productor y compositor de música popular Eduardo León en la ciudad de Cartago.

La producción de “Porte Fino” estuvo a cargo de Andrés Film, la filmación se realizó en un hangar ubicado en la ciudad de Cartago.

Angelo Hernández comenzará a escribir un nuevo capítulo no solo en la música sino en su vida, este joven comienza a ser parte de una de las disqueras independientes más importantes en el pais, JM World Music y el equipo de Management Just One Cliick en cabeza de su líder de proyectos Dr. Velásquez serán los encargados de desarrollar un producto más al que le esperan muchos éxitos en el futuro próximo.