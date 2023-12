Anitta:”Joga Pra Lua”, la canción con la que finaliza el año la cantante brasileña

Anitta se presentó durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2023. Foto: Cortesía

Anitta viste un vestido corto y blanco mientras canta en su idioma: portugués. Rimas que son acompañadas con baile. Eso es gran parte de lo que han visto las 598.758 personas que han observado el videoclip de Joga Pra Lua, que fue lanzado anoche a las 11:00 p.m. Aunque, en realidad, la canción llegó una semana atrás: el jueves 14 de diciembre.

El sencillo de la cantautora, que contó con la colaboración de Dennis y Pedro Sampaio, es puro funk brasileño, un estilo musical que surgió en Rio de Janeiro y que desde el 2009 fue definido por la Asamblea Legislativa de esta ciudad como “movimiento cultural y musical de carácter popular”.

Antes de lanzar al mercado Joga Pra Lua, Anitta quiso darles un regalo de navidad adelantado a sus fans. Por eso, el domingo 10 de diciembre, mientras se encontraba en el en el festival TikTok In The Mix, que se realizó en Phoenix, Estados Unidos, les dio una pequeña muestra de la canción. No solo eso. También interpretó otros de sus temas: Funk Rave y Mil Veces, así como fragmentos de dos canciones inéditas (Grip y I Wanna F) y Bellakeo.

“En 2023 me lancé de lleno al funk. Terminar el año con esta canción es muy especial para mí. Llevo meses con este estribillo metido en la cabeza... Es delicioso. ¡Es tan veraniega! Me encanta. Cualquiera que haya visto Tiktok in The Mix sabe de lo que hablo. Te dan ganas de ponerte a bailar inmediatamente”, dice Anitta en un comunicado.

El videoclip de Joga Pra Lua, que fue rodado en Arraial do Cabo, una ciudad costera en Río de Janeiro, finaliza con una Anitta sonriente en mitad de dos hombres: Pedro Sampaio y Dennis. “Me encanta colaborar con otros artistas. Y creo que es maravilloso cuando esa sintonía lleva a una, dos o más colaboraciones... Joga Pra Lua celebra mi conexión musical con estos chicos”.