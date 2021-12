Anitta y Pedro Sampaio lanzan “No chão novinha”

Anitta y Pedro Sampaio en la imagen promocional de "No Chão Novinha". Foto: Cortesía

El público finalmente recibió la esperada colaboración entre Anitta y el DJ y productor Pedro Sampaio, quienes por primera vez se unen en“No chão novinha”. El funk producido por Sampaio conecta las cualidades de ambos artistas en una mezcla bailable.

Mientras que a composición quedó en manos de un equipo de pesos pesados: Delano, Maikinho DJ, Anitta y Pedro Sampaio.

Anitta, PEDRO SAMPAIO - NO CHÃO NOVINHA (Official Music Video)

“No chão novinha” aporta raíces funk, calor y ritmo. “La espera merecerá la pena”, dice Anitta sobre la asociación con Pedro Sampaio. A pesar de haber participado en el videoclip de “Larissa”, esta es la primera vez que la poderosa une su voz a la de Sampaio en un tema. “Todo lo relacionado con esta canción ha sido y está siendo increíble. Trabajar con Anitta, que además de ser mi amiga, es una artista sensacional, fue un regalo. Nos divertimos mucho y creo que llegamos a un resultado muy bueno. Un funk para bailar hasta el suelo, literalmente”, celebra Pedro sobre el lanzamiento.

El audiovisual está firmado por el director y cineasta Fernando Moraes. En la producción ejecutiva, Felipe Britto, que ha trabajado con Anitta en innumerables proyectos, como Girl from Rio, por ejemplo.

El videoclip de “No chão novinha” fue dirigido por Fernando Moraes, colaborador habitual de Pedro Sampaio, que dirige sus vídeos desde el éxito “Sentadão”. El clip está impregnado de la cultura del norte de Brasil, con sus colores y texturas reflejados en escenarios que van desde un vendedor ambulante que vende DVDs de bandas y cantantes regionales de Pará hasta los puestos de hierbas medicinales del mercado de Ver-o-Peso, uno de los escenarios de la producción. “Este es uno de los clips más coloridos que he grabado, sin duda. Me encanta la cultura de Pará. Quería resaltarla en algún momento y elegí hacer lo eneste clip”, dice Anitta. Pedro añade: "Este es, sin duda, uno de los clips que más me ha gustado hacer, fue genial recibir todo el cariño de la gente cuando grabamos. Las fotos y vídeos tomados por el público presente se hicieron virales en las redes sociales y aumentaron la expectación por la canción.