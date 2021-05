Antonio Cafuné: “El mar es mi sitio de inspiración”

Germán Gómez, periodista político de El Espectador, lanzó su proyecto musical bajo su nombre artístico. Su primer sencillo, titulado “Un lugar”, habla sobre la añoranza y la nostalgia.

Germán, ¿cómo empezó su proyecto como Antonio Cafuné?

Soy cercano a la música desde niño, y en el colegio siempre estuve involucrado con todos estos procesos, tocando con varias bandas. Siento que tanto la pandemia como mis amigos me llevaron a impulsar el proyecto, porque me decían: “tú siempre tocas en las fiestas, cantas tus canciones y nos gustan… sal de esta sala y vamos a grabar lo que sabes hacer”. Y así fue, estuve grabando desde diciembre hasta marzo y quedé muy satisfecho con el resultado. Tuve mucha ayuda de Felipe Martínez Aparicio, Ómar Rodríguez, Santiago Pinaud, Andrés Mordecai, Francisco Álvarez, quienes estuvieron siempre pendientes.

Su padre es melómano, ¿cuál fue el aporte que él hizo a su carrera musical?

Mi papá es mi tutor. No es músico, pero le encanta la salsa… Soy de Cartagena y toda la vida he estado ligado a la salsa y al bolero. Siempre fui muy cercano a la música de la Fania y de la época estelar de la salsa, luego terminé escuchando muchas cosas, creo que en la vida uno no se casa con un solo género; en mi caso, me gustaba ponerme nuevos retos en la guitarra y el piano, eso ha sido lo que se puede ver reflejado en el sencillo Un lugar.

Cuéntenos un poco sobre su sencillo “Un lugar”, ¿cómo nació?

Uno de los momentos más creativos que tiene una persona, es el de la tusa, incluso más que el amor. En el desamor uno piensa y reflexiona sobre muchas cosas, aunque esta canción no habla del desamor, sino de todo lo que uno añora con alguien, pero nunca se da. Es una historia prestada, de un gran amigo que quería mucho a una persona, y se imaginaba todo lo que dice Un lugar. Finalmente nunca pasó nada y él quedó con ese deseo de estar con ella. Por ahí dicen que a veces duele más la tusa de algo que nunca pasó.

La canción empieza de manera acústica con su voz y la guitarra, pero luego entran otros elementos, ¿esa era la idea inicial?

Con Un lugar pasó algo muy interesante, y es que la idea inicial que yo tenía, era hacerla muy suave, tal vez con una pandereta, pero cuando se la mostré a la gente con la que iba a trabajar, todos empezaron a aportar sus ideas y la canción dejó de ser mi hijo y se convirtió en el de todos. En ese momento yo no podía controlar el crecimiento del tema de la misma manera… la canción no llevaba un bajo, ni un cajón… pero al final se fue dando, le agregamos cosas y ese crecimiento fue muy bonito.

¿De qué manera intervino Andrés Mordecai en la creación del sencillo?

Andrés y yo somos amigos desde el colegio y siempre hemos hecho música juntos. Los demás también han estado comigo, pero con Andrés hicimos varios proyectos musicales a mediados de los 2000, hicimos parte de varias bandas, pero luego se fue a Argentina y conformó, junto a Funkcho, El Caribefunk. Siempre hemos sido muy cercanos, él conoce mi música y decidió ayudarme y dar sus ideas para crear Un lugar.

¿Qué influencia tiene el mar en la canción?

En la canción suena un palo de agua que trata de imitar la ola llegando a la orilla del mar. Personalmente, creo que el mar es el amor de mi tierra, y un lugar muy cómodo para mí, como cuando uno invita a la gente a la sala de su casa, que es un lugar íntimo. Le tengo mucho respeto al mar, es un sitio de inspiración, de tranquilidad… es un sitio donde pasan muchas cosas a nivel interno y siempre deseo llevar a las personas que quiero. Es un lugar de reunión con personas cercanas y es imposible desligarse de él.

Siempre ha sido seguidor de la música de Fito Páez, ¿qué tanto influyó el artista rosarino en esta canción?

No lo tengo claro… él es mi artista favorito y ha marcado muchas partes de mi vida, momentos tristes, alegres, del colegio, de la universidad… lo conocí hace dos años cuando vino a Colombia, pero no sé qué tanto tenga Un lugar de Fito, seguramente puede tener mucho que ver, porque me inspira mucho. Esta canción tiene muchos elementos e impulsos de los proyectos de mis amigos cercanos. En este momento estoy siguiendo muchos referentes que le aportan mi música.