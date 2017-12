Este martes, en la Carpa Américas Corferias

Arcade Fire y la alternativa de un sonido

Lorena Villaquirán

La aclamada agrupación de indie rock Arcade Fire llega por primera vez a Colombia con su gira “Infinite Content” y en su paso por Latinoamérica estará el próximo 5 de diciembre en Bogotá. El grupo, oriundo de Montreal, desde hace más de una década se ha dedicado a la explosión de sonidos del género pasando por el chamber pop y pop barroco y ha logrado grandes éxitos con álbumes como Funeral (2004), Neon Bible (2006), The suburbs (2010) y Everythnig now (2017).

El más reciente álbum fue producido por Arcade Fire, Thomas Bangalter y Steve Mackey, en co-producción con Markus Dravs. Fue grabado en los Boombox Studios en Nueva Orleans, ciudad actual de residencia de Win y Régine (Chassagne); Sonovox Studios en Montréal, y el Gang Recording Studio en París.

La agrupación ha fusionado la esfera del rock alternativo independiente y sus integrantes con Everything now llegan por primera vez a los listados de radio pop en Estados Unidos. Sin temor y sin angustia presentan tracks como Put your money on me, o el homónimo del álbum, Everything now, que recuerda a la banda sueca Abba, y Signs of life, que irrumpe con un bajo para luego corear Looking for signs, of life. Looking for signs every night, entre trece creaciones novedosas.

De los primeros trabajos de Arcade Fire conocemos Neon Bible, álbum grabado en una iglesia en Montreal, tan beligerante que podían sentirse el temor del culto y la acústica de un lugar resguardado por los santos, de ahí los sonidos que los presentaron ante el resto de Occidente como una de las agrupaciones más importantes de rock alternativo del siglo XXI.

Famosos por el uso de texturas sonoras, por la construcción de un carácter completamente eclético a fuerza de un mix instrumental que pocas bandas deciden tener en su repertorio, los integrantes de Arcade Fire volvieron en 2017 con un trabajo que ha generado tanta crítica como controversia sobre el acervo musical en estos tiempos modernos.

Arcade Fire es una agrupación que se ha caracterizado por navegar en la cultura pop. Win Butler ha convertido su música en un tópico tangencial a la odisea de hacer canciones en un mundo sumergido en los traumas políticos, económicos y que para el sencillo Black Mirror ya avistaba los paradigmas tecnológicos como una ola sombría bien calculada. El caso de Everything Now no es muy diferente a la apuesta que el colectivo siempre ha hecho, opuesta a las críticas convencionales y que evoca los sonidos que enamoraron a sus seguidores. Tan lucido como parece, Win Butler ha explicado más de una vez el valor de la experiencia y como sus sonidos, libres de la crítica musical, se concentran más en un performance único.

En 2011, con el debut de The suburbs, Arcade Fire consiguió su primer Grammy como Mejor Álbum Del Año, también fue nominado a Mejor Álbum Alternativo y años antes (2006) el grupo recibió la mención al Grammy como Mejor Álbum de Rock Alternativo con su primer álbum de estudio, Funeral. De sus sonidos más acústicos y artesanales, la banda se convirtió en una verdadera arca en llamas, al adoptar matices eléctricamente peligrosos.

En su álbum Reflektor (2013) la corte de Win Butler contó con la participación en estudio de James Murphy de LCD Soundsystem, un toque que aseguró el synthpop y el new wave que confirmó la oleada indie con la que se gestó el proyecto sonoro. Sin saberlo, el grupo se había inspirado en el misterio de un David Bowie que se pregunta si hay vida en Marte y en la faceta electrónica de Daft Punk.

Fue un par de años atrás, cuando Win Butler vio un concierto de Bomba Estéreo, la agrupación colombiana que con esa presentación se ganó el lugar para ser el telonero oficial de la gira internacional de Arcade Fire en el 2017. La idea de un show juntos sólo nos deja a la expectativa de la fusión del Caribe colombiano con el new wave rockero que atraviesa el atlántico para colmarse en los andes colombianos.

Arcade Fire es Win Butler, Will Butler, Régine Chassagne, Jeremy Gara, Tim Kingsbury y Richard Reed Parry, y están en Colombia para subirle el tono al indie rock.

Arcade Fire en Colombia. Martes 5 de diciembre de 2017.

Carpa Américas Corferias, Bogotá. Información y boletería en www.tuboleta.com.