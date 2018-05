Arctic Monkeys complace a la crítica con el disco "Tranquility Base Hotel & Casino"

AFP

El nuevo disco de la banda británica Arctic Monkeys, el primero en cinco años, fue recibido con elogios por la crítica que saluda su estilo arriesgado pero desagradó a parte de su audiencia por poco rockero.

"Tranquility Base Hotel & Casino", sexto disco del grupo de Sheffield (norte de Inglaterra), conocido en el pasado por su estilo enérgico, fue lanzado el viernes.

"Es voluntariamente no comercial, pero este disco extrañamente seductor, surrealista, es una muestra del asombroso talento lírico de Alex Turner", concluyó el diario The Times, aludiendo al cantante y líder del grupo, que ha cambiado la guitarra por el piano para este álbum.

La revista musical británica NME habló del momento "Pet Sounds" de Arctic Monkeys, comparándolo al disco de 1966 de Beach Boys que marcó el cambio de estilo de la legendaria banda californiana.

"El disco se parece un poco a mirar el cielo de noche. Al principio es completamente apabullante (...) Pero cuando las constelaciones se muestran, te das cuenta de que es un producto de diseño ardientemente inteligente", escribió NME.

Para el diario digital The Independent, "Arctic Monkeys está a años luz" de su estilo de antes, "y eso es bueno", concluyó.

Los admiradores, sin embargo, se vieron sorprendidos por el nuevo estilo atmosférico y se burlaron de algunas letras, en particular del "Good Morning... Cheeseburger" que se escucha en el tema "She Looks Fun".

"Estoy poniéndole mucho empeño en que me guste", lamentaba en Twitter el usario Haziq Hamzah.

"Los Arctic Monkeys se han pasado 5 años para publicar un disco de tributo a David Bowie", ironizaba la usuaria @othemightyi.