Arctic Monkeys: nuevo disco y anuncio de gira mundial

BANG Showbiz

Por si no fuera suficiente con la expectación que ha generado la noticia, anunciada en las redes sociales por sus propios protagonistas, de que Arctic Monkeys volverá por todo lo alto a la escena discográfica con el lanzamiento de su primer disco en cinco años, sus seguidores estarán encantados de conocer ahora que la formación liderada por Alex Turner ya ha fijado incluso las primeras fechas de su próxima gira mundial.



Como era de esperar, los primeros conciertos confirmados son los que tendrán lugar a partir de septiembre en su Inglaterra natal, concretamente en las ciudades de Newcastle, Sheffield, Birmingham y Londres: en el O2 Arena de la capital británica ofrecerán nada menos que cuatro recitales en los días 10, 11, 12 y 13 de ese mes. Sin embargo, entre mayo y agosto la banda tocará también en varios festivales tales como el Primavera Sound de Barcelona.



Fue a principios de esta semana cuando el grupo reveló que su sexto trabajo discográfico vería la luz este mismo mes de mayo -su último álbum de estudio fue el aclamado 'A.M.' (2013)- y que lo haría bajo el título Tranquility Base Hotel & Casino.



Por medio de su perfil de Twitter, la banda formada por Matt Helders, Jamie Cook, Nick O'Malley y el mencionado Turner también compartió un pequeño vídeo que dejaba entrever el carácter futurista y experimental que parece definir a su nuevo álbum, algo que, por otro lado, no tiene por qué resultar incompatible con su tradicional apuesta por los sonidos más clásicos del rock.