Arelys Henao presenta "Nadie es eterno", un homenaje a Darío Gómez

Rredacción Música

"Eso es para los ricos, no para pobres. Eso de ser artistas no es para nosotros", así reaccionaba el papá de Arelys Henao cuando su hija le contestaba aquella pregunta: ¿Que va a ser cuando grande? Así, sin tutear. Eso de que los hijos le tutearan a sus padres, y viceversa, vino después. Mucho después. La forma cómo se decían las cosas era lo de menos.

El viejo quería que su hija fuera profesora, modista, vendedora, cualquier cosa, menos cantante. "Eso es para mujeres borrachas", decía el hombre.

Con casi todo en contra, salvo doña Bertilda Ruiz, su mamá, Arelys Henao inició un camino solitario en la música popular, un terreno minado para las mujeres y exclusivo para los hombres.

En una vieja radiola y mientras vendía cachivaches en el pueblo, Henao (diez años edad) escuchó las primeras canciones que se aprendió y tarareó. En esa radiola que emitía un sonido sucio, se escuchaban, entre otras, las canciones de Darío Gómez, quien para entonces ya era considerado el "Rey del Despecho".

Video oficial de "Nadie es eterno"

La admiración por Gómez la llevó a cometer su primera gran locura. Con apenas trece años, y a escondidas incluso de su mamá, que le secundaba en todo, Arelys Henao se trepó en una chiva. Rodeada de gallinas, marranos y cargas de café, la pequeña viajó ocho horas para poder ver, en vivo y en directo, al "Rey del despecho".

"Fueron ocho horas de viaje a escondidas de mi papá, todo lo que de niña hice en la música fue a escondidas de él. Al maestro Darío lo vi por primera vez en una Feria de Flores. Yo estaba muy lejos de la tarima, pero escuchar en vivo esas canciones que solo escuchaba en la radio, fue algo maravilloso", recuerda la cantante.

Tres décadas después Arelys Henao rinde homenaje a Darío Gómez en un álbum titulado “Homenaje al Rey del Despecho”

"Nadie es eterno; Eres todo en mi vida, Me perteneces, Me atrapaste, La corazonada, El hijo del amor, No peleemos tanto y Hasta aquí llegaste, son las canciones que hacen parte del disco.

"Don Darío es una persona única. Con su trabajo nos abrió puertas a todos. Es una persona humilde, trabajadora y entregada al público".

Según La Kalle, el álbum se grabó en los estudios de JJ RPC Producciones con la dirección de John Pulgarín en Medellín y bajo el sello discográfico HDOS MUSIC.



El video musical se rodó en la ciudad de Bogotá bajo la dirección y producción de Lucho Velasco, con la participación actoral de Gustavo Angarita, Margalida Castro, Manuel Valdés, Juan Fernando Sánchez y Federico Rivera.

DOCUMENTAL LA REINA Y EL REY - ARELYS HENAO Y DARIO GOMEZ