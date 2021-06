Aretha Franklin, el bot set que cumple casi 60 años de carrera

Una colección dedicada a la Reina Del Soul con 81 pistas, que incluyen 19 versiones inéditas, demos, rarezas, y actuaciones especiales en vivo, así como la grabación de estudio inédita de 1978 del cover de Aretha “You Light Up My Life”.

Decir que Aretha Franklin fue una de las más grandes artistas estadounidenses de todos los tiempos es quedarse corto. Su voz de varias octavas conmovió a millones de personas en todo el mundo durante una carrera inigualable que abarcó seis décadas y le concedió a la cantautora todos los logros y honores imaginables. Su dominio como la Reina del soul se demostrará con cuatro discos en un nuevo set de Rhino que es el primero en abarcar toda su carrera, incluyendo las canciones de todos los sellos con los que grabó.

“Aretha”, originalmente programado para su lanzamiento el año pasado, ahora llegará el 30 de julio en formato digital. Entre las 81 pistas recién remasterizadas para la colección, 19 estarán haciendo su debut en digital, entre ellas versiones alternativas de éxitos clásicos, demos, rarezas y pistas en vivo, como su impresionante interpretación de “(You Make Me Feel) Like A Natural Woman” en La 38a Annual Kennedy Center Honors en 2015.

Para poner la vida y la carrera de Franklin en perspectiva, la colección está acompañada de notas escritas por Rochelle Riley, autora y directora de arte y cultura de la ciudad de Detroit, y por David Nathan, fundador de Soulmusic e historiador que entrevistó a Franklin más veces que cualquier otro escritor vivo. La colección también cuenta con arte impresionante de la célebre artista Makeba KEEBS Rainey, quien aporta su estilo característico a un retrato clásico de la Reina del Soul realizado por el reconocido fotógrafo Neal Preston. El nuevo box set de Rhino llegará poco antes del estreno de Respect, la muy esperada película biográfica sobre la vida de Franklin protagonizada por Jennifer Hudson.

La versión de estudio inédita del cover que realizó Franklin del éxito número uno de Debby Boone “You Light Up My Life” ya está disponible en formato digital. Aunque Franklin interpretó la canción en vivo y en televisión, la grabación de estudio de 1978 no había sido escuchada hasta ahora y demuestra una de sus interpretaciones vocales más poderosas en aquella era.

Aretha Franklin – You Light Up My Life (Official Audio)

Acomodado principalmente en orden cronológico, el álbum “Aretha” abre con “Never Grow Old” y “You Grow Closer,” que fueron lanzados como su primer sencillo en 1956 por J.V.B Records. Notablemente, grabó estas canciones evangélicas en la Iglesia Bautista New Bethel en Detroit, donde su padre, C. L. Franklin, fue pastor durante mucho tiempo.

Las siguientes 10 canciones se centran en el período entre 1960 y 1966, cuando Franklin firmó con Columbia Records. Incluye su primer sencillo con el sello (“Today I Sing The Blues”), su primer sencillo en llegar a la lista Billboard Hot 100 (“Won’t Be Long”), además de los éxictos del Top 40 de R&B como “Runnin’ Out Of Fools,” “One Step Ahead” y “Cry Like A Baby.”

La mayor parte de “Aretha” está dedicada a su época rompe-récords con Atlantic Records entre 1967 y 1979, que incluyó cinco álbumes de R&B número uno consecutivos. De hecho, las dos primeras canciones inéditas de la colección – “My Kind Of Town (Detroit Is)” y “Try A Little Tenderness” – son demos caseros que ella grabó en 1966 para darle una idea al productor y ejecutivo de Atlantic, Jerry Wexler del material para su LP debut en el sello. En “My Kind Of Town (Detroit Is)” Franklin remplaza la letra clásica de “Chicago” de la versión de Sinatra por un reconocimiento a su ciudad natal, Detroit.

Los más grandes éxitos de Franklin también están aquí, como “I Never Loved A Man (The Way I Love You),” “(Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone” y su éxito más característico, “Respect.” Pero en lugar de utilizar versiones familiares de otros éxitos, la colección selecciona diferentes tomas, como las versiones alternativas de “Chain Of Fools,” “Rock Steady,” y “Spanish Harlem”; grabaciones en vivo de “Baby I Love You” y “Don’t Play That Song”; y “Think” grabada para el soundtrack de The Blues Brothers.

Su colaboración de principios de los 70 con el productor Quincy Jones resurge con un trío de grabaciones inéditas, incluyendo el original de Franklin “The Boy From Bombay” y una increíble versión alternativa de su cover del clásico de Sondheim y Bernstein “Somewhere”.

Aretha Franklin - Never Grow Old (Official Audio)

“Aretha” también destaca su mejor trabajo con Arista Records entre 1980 y 2007. Entre canciones que resaltan de esta era están éxitos como “Jump To It” y “Freeway Of Love.” Este período también contó con una serie de colaboraciones memorables que incluyen “Sisters Are Doin’ It For Themselves” con Eurythmics y el éxito número uno “I Knew You Were Waiting (For Me)” con George Michael.

Incluso para los fanáticos de toda la vida, “Aretha” ofrece muchas sorpresas. Los mejores ejemplos son las numerosas cintas inéditas y demos de éxitos como “Angel,” “Until You Come Back To Me” y “Brand New Me.”

El set también incluye el CD y los debuts digitales de varias apariciones en televisión, incluyendo duetos con Tom Jones (“It’s Not Unusual/See Saw”), Smokey Robinson (“Ooo Baby Baby”) y Dionne Warwick (“I Say A Little Prayer.”) Finalmente, la colección se completa con rarezas como su versión de “Someday We’ll All Be Free” de Donny Hathaway del soundtrack de Malcom X, así como su asombrosa interpretación en vivo de “Nessun Dorma.”