Ariana Grande publica su primera canción tras atentados de Manchester

EFE

"No tears left to cry" es el primer sencillo de su nueva producción musical.

Ariana Grande publicó su nueva canción, la primera que publica desde el atentado sufrido en el concierto que ofreció en la ciudad británica de Manchester el pasado 22 de mayo y en el que murieron 22 personas.

"No tears left to cry" (No quedan lágrimas para llorar) es el título del nuevo tema y la cantante lo muestra de forma completa en un video publicado en sus redes sociales y en el canal youtube. (Perfil ¿Quién es Ariana Grande?).

Algunos medios especializados aseguran que la canción pretende ser un homenaje a las víctimas del atentado de Manchester, en el que también resultaron heridas 64 personas, la mayoría jóvenes fans que habían acudido al concierto.



Ariana Grande ya había participado el pasado 4 de junio junto a otros artistas internacionales en un concierto benéfico en el mismo estadio de Manchester, en honor a las víctimas del ataque perpetrado por un yihadista. (Recordar Emoción y lágrimas de Ariana Grande en concierto de Mánchester).

"No tears left to cry", primer sencillo de su cuarto álbum de estudio, se ha convertido ya en "trending-topic" en algunas de las más importantes redes sociales a las pocas horas de ser dado a conocer.

La artista había anunciado precisamente que se estrenaría hoy, justo una semana antes de la fecha en que lo hará su nuevo álbum que, al parecer, ha sido producido por Max Martin y Pharrell.