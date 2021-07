Así se escucha “Live in love”, el nuevo disco de Philip Lassiter

Philip Lassiter crea un ejército de más de 14 músicos de Soul, funk, Philthy (esencia de Philip) para brindar una experiencia musical, este trompetista de jazz convertido en cantautor, ganador de 11 premios Grammy Anglo y exlíder y arreglista de Prince en The New Power Generation, se encuentra de gira promocional en Latinoamérica con su nuevo sencillo y álbum llamado “Live in love”.

La producción de “Live in love” estuvo a cargo de Philip Lassiter, escrita por Brett Nolan y Philip, mezclada por Ben Burget y dos invitados especiales en la parte vocal como su esposa Josje y Juan Luis Guerra. Esto dio como resultado final el videoclip del sencillo, el cual cuenta con la participación de la banda completa grabada en 206 Studios en Van Nuys, California.

(Le recomendamos: Diez canciones para recordar a Facundo Cabral)

Live In Love - @Philip Lassiter, @Juan Luis Guerra and Josje [Official Music Video]

Philip Lassiter, Josje y Juan Luis Guerra presentan esta nueva producción una canción para el alma, con un mensaje de amor dedicada al hijo de Philip y Josje. Además presenta sonidos que sorprenden con tonos de reggue, gospel, funk y jazz, un trabajo que busca tocar fibras de una manera distinta.

“Juan Luis Guerra vino a Los Ángeles y nos invitó a Josje, mi esposa, y a mi a su show. Nuestra amistad creció tanto que incluso aceptó cantar en esta joya que escribimos con mi esposa para nuestro hijo. Me siento honrado y feliz.” Afirma Philip Lassiter

(Le puede interesar: El cantautor venezolano Jerry Di estrena el sencillo “Adicto a tus sábanas”)

Álbum completo

Make America Love Again - Philip Lassiter feat. Charles Jones: es un llamado a la acción y un comentario sobre el clima político de Estados Unidos. La melodía es funky y presenta a algunos de los mejores jugadores del planeta.

Sugar Coat Me - Philip Lassiter feat. Durand Bernarr: el trompetista de Prince, Philip Lassiter, y el cantante de Erykah Badu, Durand Bernarr, unen fuerzas en este enérgico y funky. El bop perfecto para agregar a tu lista de reproducción de verano; Bernarr te sumerge en la melodía con su voz segura e impecable mientras Lassiter, como de costumbre, sorprende.

Philip Lassiter - Sugar Coat Me (ft. Durand Bernarr)

Babayaga - Philip Lassiter feat. Mariah Meshae and David Paich: un mensaje mordaz y perfectamente compuesto en ironia para los hombres que se aprovechan de las mujeres. La narradora (Mariah Meshae) cuenta una historia de empoderamiento y venganza advirtiendo al antagonista que la llame Babayaga; una poderosa bruja de los cuentos populares que ayuda a las mujeres. La historia está tejida en una impecable composición de Lassiter y Paich que escucharás una y otra vez.