Así será el line up por días del Festival Estéreo Picnic 2024

Aspectos del día dos (2) del Festival Estéreo Picnic Foto: El Espectador - José Vargas

El jueves 21 verá por primera vez al FEP en el Simón Bolívar con un encuentro intergeneracional cargado de rock y beats electrónicos. Paramore y Limp Bizkit encabezan este día junto a los riffs distorsionados de Thirty Seconds to Mars y King Gizzard & The Lizard Wizard; la electrónica inspiracional de Hozier, ZHU y Floating Points; y las poderosas Rina Sawayana, Bad Gyal y Laura Pérez, entre otrxs. El viernes 22 será la celebración de lxs distintxs encabezada por la artista del año, SZA, y la voz LGBTIQ+ más fuerte, Sam Smith. Junto a ellxs veremos un carnaval en las voces de: Greta Van Fleet, Phoenix, Black Coffee, James Blake, Proyecto Uno, Dove Cameron, Arca, Four Tet, Omar Apollo y más.

El sábado 23 de marzo viviremos una fiesta cargada de diversidad: Feid, Placebo, M.I.A., Grupo Frontera, Tainy, The Blessed Madonna, Poolside, Fruko y Sus Tesos, Kittin y otrxs artistas nos ofrecerían una jornada de perreo, baile insaciable, bajos en el pecho y clásicos contemporáneos. El cierre de la decimotercera edición del Festival Estéreo Picnic será el domingo 24 con el anhelado debut de Blink-82 en Colombia. Junto a ellos veremos a los maravillosos Arcade Fire, el esperadísimo regreso de The Offspring, el filoso baile electrónico de The Blaze, Kevin Kaarl, Nicki Nicole, Jaden, YSY A, Yves Tumor y muchxs más.

“En #ExperienciasAval celebramos nueve años de compromiso con Un Mundo Distinto y reafirmamos nuestro apoyo a uno de los festivales más importantes de la región. Así que, nos vemos en esta nueva edición del FEP y alisten sus tarjeta de los Bancos Aval y dale! porque los sorprenderemos con muchos beneficios dentro del festival” aseguró María Fernanda Sánchez, Gerente de mercadeo & ESG de Grupo Aval.

Recuerda que ahora, solo por ser cliente de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale! ya tienes el AvalPass de #ExperienciasAval, que son una serie de beneficios con el objetivo de que todos puedan tener una experiencia única dentro de los eventos y conciertos del país.