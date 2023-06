Así será el regreso de Bruno Mars, Foo Fighters y Maroon 5 a Suramérica

Bruno Mars será uno de los headliners del Festival The Town de Brasil. Foto: Cortesía The Town

De los creadores de Rock in Rio, debuta The Town Festival para este 2, 3, 7, 9 y 10 de septiembre en el Circuito de Interlagos; un espacio de 360 mil metros cuadrados, el cual será completamente renovado.

Este nuevo festival se ha posicionado con uno de los eventos con más relevancia, y no solo en la ciudad de São Paulo, sino también para todo Brasil y Latinoamérica.

Con una audiencia de alrededor de 500 mil personas que disfrutarán de 235 horas de música en vivo. The Town Festival, cuenta con seis escenarios donde el público podrá sumergirse en nuevas e inolvidables experiencias, así como con diferentes áreas recreativas y con diversas actividades. Dichos escenarios tendrán diferentes escenografías con temáticas inspiradas en los iconos arquitectónicos de São Paulo.

Escenarios:

Skyline Stage: Está inspirado por los edificios de la ciudad y será el escenario donde los artistas principales se presentarán. Y es el escenario donde se presentarán artistas como Maroon 5, Bruno Mars, Foo Fighters, Post Malone, entre otros.

The One Stage: Será el escenario donde la música va más allá de la música, en el cual se presentarán grandes artistas y contará con una escenografía inspirada en el arte de los museos de São Paulo.

Contará con más de 30 pantallas led que transforman el escenario en una experiencia inmersiva, prometiendo un show aparte y diferente para el público. Este es el escenario donde se presentarán artistas nacionales e internacionales como: Ne-yo, Wet Leg, Racionais & Orquesta Sinfónica Heliopolis, Seu Jorge, entre otros.

São Paulo Square: El escenario está inspirado en la región donde la ciudad fue fundada por lo que se reunieron algunos de los principales iconos arquitectónicos. En este escenario actuarán los grandes nombres del Jazz como: Richard Bonna, Esperanza Spalding, entre otros.

Factory: El escenario será dedicado a la cultura urbana, con presentaciones de Street Dance y show de trap, hip hop y rap.

New Dance Order: El escenario dedicado a la música Dance pasando a través de diferentes géneros como el House, techno, trance y bass. Así como presentando formaciones inéditas y exclusivas para el festival, donde encontraremos nombres nacionales e internacionales, al igual que conceptos de la escena independiente que clasifica al grassroot de São Paulo.

Route 85: Como un túnel del tiempo, uno de los lugares más encantadores y populares para clics, selfies y totalmente “instagrameable”, aterriza directamente en The Town Festival. “La Ruta 85″ es un espacio dedicado al año en que Rock in Rio llegó a vida en 1985 y puso a Brasil en la ruta de los espectáculos internacionales, y será en total sinergia con The Town, que este año celebra su primera edición.

Market Square: Un espacio gastronómico que reúne toda la diversidad de la cocina paulista: la Plaza del Mercado, que no puede faltar.

Área VIP: Para completar la experiencia, el festival también contará con la Zona VIP, un espacio climatizado con buffet firmado por un reconocido chef y un exclusivo bar. Además dentro del Festival se podrá encontrar un área especial de juegos mecánicos, donde encontraremos atracciones como una gran montaña rusa, gigante rueda de la fortuna, una tirolesa y un megadrop.

Artistas:

The Town festival cuenta con una gran variedad de artistas que se presentarán en las diferentes fechas del mismo, entre ellos destacan bandas como Foo Fighters, quien fue la primera banda revelada como parte del cartel y están listos para presentarse ante el público brasileño con su nuevo baterista.

La agrupación se presentó por primera vez en Brasil para Rock in Rio, en 2001 y su última actuación en el país fue en el mismo festival en 2019. Cuatro años después vuelven a Brasil para tocar en la primera edición de The Town. Sin duda, los fans de Brasil y toda Latinoamérica tendrán de nuevo en casa la presentación de la banda, una gira muy esperada que estará llena de miles de personas emocionadas que corearon canciones como “Medicine at Midnight” y por supuesto los principales éxitos de la banda.

Otra de las bandas que encabezan este nuevo festival será la banda americana Maroon 5, quienes volverán a Brasil para un show electrizante el día 7 de septiembre en el Skyline Stage. Cabe mencionar que los intérpretes de “Girls Like You”, “Sugar”, “Animals”, “Payphone”, “She Will Be Loved”, entre otros muchos éxitos, ofrecerán sin duda una actuación emblemática.

También estará la participación del cantante Bruno Mars que no solo se presentará un día del festival, sino dos. El intérprete de temas como “That’s What I Like” y “Uptown Funk”, catorce veces ganador del Premio Grammy y treinta veces nominado a los mismos premios Grammy, deleitará al público brasileño en el escenario Skyline los días 3 y 10 de septiembre; Bruno Mars es el artista más deseado por los fans y el más solicitado en las redes sociales de los dos festivales, Rock in Rio y The Town.

El músico estadounidense Post Malone, la superestrella mundial, volverá a Brasil el 2 de septiembre para actuar en el Skyline Stage, ofreciendo al público otro espectáculo emblemático como el que hizo en Río de Janeiro, donde conquistó a fans con su carisma, a lo largo de un set list repleto de grandes éxitos como “Rockstar”, “Congratulations”, “Sunflower”, “Circles” o “White Iverson”.

Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, Hariel, MC Ryan SP, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza, The Chainsmokers, Liam Payne, Ludmilla, Queens Of The Stone Age, son algunos otros talentos confirmados para el Line Up.

