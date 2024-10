Así será la Semana Latin Billboard 2024 en Miami

El evento se lleva a cabo del 14 al 18 de octubre. Foto: Billboard

También por primera vez habrá un panel sobre salud mental, con Thalía y María Becerra, y se explorará la conjunción del K-Pop con la música latina, con la banda surcoreana NMIXX. La conferencia, considerada el encuentro más importante de la industria de la música en español, se realiza en el icónico teatro Fillmore Miami Beach, la ciudad desde donde se gestó la internacionalización de los artistas latinos hace más de tres décadas.

“Acá empezó todo y acá estamos celebrando este aniversario, en el que por primera vez nos estamos abriendo a incorporar influencers y examinar corrientes emergentes como lo que está sucediendo con la música venezolana”, dijo Leila Cobo, directora de contenido de música latina en inglés y español en la organización Billboard.

"La conferencia es el epicentro de paneles, conciertos, entrevistas íntimas y colaboraciones que celebran la rica diversidad y el impacto global de la música latina", agregó.

Los ingresos de la música latina alcanzaron un récord de US$685 millones en la primera mitad de 2024, según el último reporte de la Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica (RIAA, en inglés). Se trata de un aumento del 7 % en comparación con la primera mitad de 2023.

Más de 70 artistas de esta multimillonaria industria, productores y ejecutivos, entre los que se destaca Alejandro Sanz, se dan cita a partir de hoy en la edición de 2024 de la Semana de la Música Latina.

El artista español participará en la sesión principal del miércoles y será homenajeado por sus más de 30 años de trayectoria durante la gala de entrega de los Premios Billboard a la Música Latina, que se entregan el jueves.

El colombiano J. Balvin, por su parte, se enfocará en su nuevo álbum 'Rayo' y su visión sobre el futuro del reguetón; presentará 'Next Gen Reggaeton: An Evening Curated by J Balvin', donde actuará en vivo junto con colaboradores y amigos.

Entretanto, Gloria Estefan, Pepe Aguilar, Yandel y Young Miko también participarán en sesiones individuales de preguntas y respuestas.

En el ámbito del regional mexicano, Peso Pluma será el anfitrión del panel 'Nuevo Mexicano: Peso Pluma and Friends', en el que discutirá junto a otros artistas emergentes el impacto de esta corriente en la escena internacional. Hassan Labande, su nombre de pila, es uno de los más nominados a los Latin Billboards, junto con Karol G y Bad Bunny.

Los artistas mexicanos estadounidenses de Eslabón Armado y Yahritza y su Esencia conversarán sobre cómo es estar en un grupo con sus hermanos, mientras que los integrantes de Grupo Frontera, una de las agrupaciones más populares de la música mexicana, compondrán una canción en vivo.

Nacho, Danny Ocean, Elena Rose, Lele Pons y Mau y Ricky hablarán de la creciente presencia de artistas venezolanos en la música internacional. En una entrevista, el dúo venezolano Mau y Ricky consideró, por otro lado, “inevitable que hablemos de lo que está pasando en el país”.

"Nosotros no censuramos nada", dijo Cobo sobre la posibilidad de que la conversación se torne política.

Empoderamiento femenino y redes sociales

El empoderamiento femenino también será un tema central. El panel 'She Runs the Boards' se concentrará en los retos y oportunidades que enfrentan las mujeres en la industria musical, con la participación de Andrea Portela, líder de marketing en Apple Music, y Yira Santiago, abogada de entretenimiento.

En el ya clásico panel de mujeres en la música participarán Bad Gyal, Belinda, Danna, Debi Nova, Mon Laferte y Zhamira Zambrano. Por su parte, Chiquis, Majo Aguilar, Camila Fernández y Lupita Infante explorarán la experiencia de ser parte de una dinastía musical.

Los creadores de contenido mexicanos Domelipa y Mario Bautista, quienes han desarrollado una carrera en la música, sus compatriotas Yeri MUA y Kunno, y el venezolano Marko estrenarán el primer panel de Billboard sobre el efecto de los influencers en la industria.

La Semana de la Música Latina incluye la entrega de los Premios Billboard, que se transmitirá por Telemundo el domingo. En Miami Beach, la conferencia cierra el viernes con un concierto en el Fillmore con Ana Mena, Belinda, Elvis Crespo, Floyy Menor, Tito Double P y Young Miko, además de una celebración a cargo de la organización de la Fiesta Bresh.