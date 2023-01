Así suena Cartagena

El nacionalismo musical fue más que una evocación de leyendas e historias de cada pueblo porque "los compositores introdujeron canciones y bailes tradicionales en sus obras”. Foto: Akiro Palacio

François Dumont (pianista):

“Es la segunda vez que vengo a Cartagena, que me ha parecido una ciudad absolutamente hermosa. Tengo todavía mucho por descubrir, porque la preparación de los conciertos me tiene muy ocupado, pero el último día planeo explorar más la ciudad vieja. Este festival tiene renombre internacional. La calidad y la exigencia de la programación lo hacen único. Hay obras que uno escucha en este festival que no se oyen en otras partes del mundo. Y esto se debe no solo a su originalidad, sino a que es parte de una reflexión que conforma la arquitectura general del evento. La otra parte de su encanto tiene que ver con los lugares donde se toca la música. Es un privilegio”.

Julia Muzychenko (soprano):

“Algo que amo es interpretar la música del compositor Modest Mussorgsky, y Cartagena me permitió compartir esa experiencia con su gente. Este festival tiene una larga tradición y me hace feliz ser parte del evento. Llegué y fue algo inesperado: la cantidad de colores, el baile en las calles, la gente disfrutando de la vida... Se nota que ustedes los colombianos tienen el corazón lleno de música”.

Pavel Jonas Krejci (violonchelista del Cuarteto Prazák):

“Vengo de la tierra del compositor Anton Dvorák. Había oído que Cartagena es un lugar maravilloso por su atmósfera, y cuando llegué encontré exactamente eso. Me encanta. Cuando uno toca con un cuarteto en una actividad de giras, a veces uno viaja mucho, pero lo único que conoce de cada ciudad son los aeropuertos y los teatros. Lo fantástico es que aquí dejan a los artistas quedarse más tiempo, nos permiten salir, mirar la ciudad y tener una sensación real”.

Stefano Malferrari (pianista):

“Había oído hablar mucho de esta ciudad en el Caribe y este año tuve la oportunidad de venir. Es grato ver que en el mundo ya pasamos por el covid y pudimos volver a encontrarnos. Cartagena tiene una fama de ciudad maravilloso y el festival me ha parecido extraordinario. Tocar en una de las ciudades más bellas del mundo es muy emocionante”.

Viviana Salcedo (oboísta, invitada por la Orquesta de Cámara de Praga):

“Yo he venido varias veces. Cada vez que vengo estoy en un momento diferente de la vida. Primero fui joven talento, después estuve con la Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica Nacional. Es importante, es una gran responsabilidad ser la representación colombiana, porque mostramos cuál es el nivel que hay en nuestro país. Siempre es interesante. El festival es algo que tenemos que cuidar y preservar”.