Así suena “Sin usted”, el nuevo sencillo de Juandas

“Sin usted” fue producida y mezclada por Juan Fernando Fonseca (El Jefe) en los estudios de Warner Chappell. La canción retrata ese momento en que hay que soltar a alguien, no sin antes recordar los buenos y bellos momentos, para asumir y aceptar que ya no volverán.

“El propósito de mis canciones siempre es brindar esperanza, muchas de estas son tristes, pero tratan de alguna manera de desembocar en esperanza. Sin embargo, cuando escribí “Sin usted” me preocupaba qué esta no llegara a ello, porque esta es una canción triste a secas, es triste y ya. Pero encontré que a veces las canciones tristes sirven para hacer catarsis, para entender lo que estás sintiendo, para hallar esperanza al saber que hubo otro ser humano que también estuvo allí en donde tú estás, estuvo en tus zapatos, que no eres el primero en sentirlo y estarás bien”, expresa Juandas.

“Sin Usted” busca que las personas no solo se sientan identificadas sino entendidas, porque en el amor y desamor muchas veces no se encuentra la manera de describir lo que se está sintiendo.

El video oficial fue grabado en La Calera, frente al lente y bajo la dirección de LG Productions y retrata ese momento donde después de componer y estando entusado, Juandas sale a caminar con sus audífonos puestos y escucha repetidamente la canción, hasta abrazar su tristeza por completo.

“Mientras empezaba a pensar cómo hacer el video, concluí que el video debía ser ese, yo caminando en pinta sport, con los audífonos puestos, tristón y Sin Usted.” - Juandas.

Juandas es un cantautor colombiano, exponente de la música propuesta poesía en la cual expresa su visión del mundo en diversos temas, que van desde la magia del amor hasta la cruda realidad social.